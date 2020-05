Cobra Kai Saison 3: date de sortie, distribution possible, scénario et tout ce que vous devez savoir

– – –

Cobra Kai a joué beaucoup mieux que nous l’avions prévu. Cela a fait que les jeunes personnages ont continué avec la pénurie de soins des films The Karate Kid et tout le temps. Le spectacle a quelques composants, comme un triangle de fixation; cependant, la saison se termine avec Miguel remportant le championnat de karaté All-Valley. La saison suivante s’est terminée lorsque les vocations de Johnny et Dojo ont été affectées comme un accident. L’histoire a évolué vers la conservation au cours de la saison.

Date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai

La saison 3 de Cobra Kai sera diffusée sur YouTube Red au printemps 2020. La recharge du spectacle a été affirmée, et nous verrons la saison. La date est connue, les rapports indiquent que ce sera autour du printemps 2020. La saison suivante est sortie le 24 avril 2019, nous pouvons donc également nous attendre à un exemple de calendrier relatif.

Cobra Kai Saison 3 Cast

Xolo Maridueña comme Miguel Diaz

Ralph Macchio comme Daniel LaRusso

Mary Mouser comme Samantha LaRusso

Jacob Bertrand comme Hawk

Nichole Brown comme Aisha

William Zabka comme Johnny Lawrence

Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso

Cameron Markeles comme Frank

Asher Sheets en tant que nouvel élève de Cobra Kai

Hannah Kepple comme Moon

Martin Kove en tant que John Kreese

Cobra Kai Saison 3 Storyline

La saison a vu des doublures de Miyagi-do Dojos et Cobra Kai participer à la guerre. Daniel et Johnny comprennent leurs déceptions, et Daniel à moitié n’a pas besoin de karaté dans leur vie. Il sera intéressant de vérifier si les adversaires peuvent maintenir leur combat et s’isoler les uns des autres. Nous nous familiariserons avec les points de Cobra et Miyagi Kai et admettrons leurs combats au corps à corps.

