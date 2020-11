Cobra Kai Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour

– – – La saison 3 de Cobra Kai sortira prochainement et les fans sont très enthousiastes à propos de la série. Au cours de ses dernières saisons, Cobra Kai a vu plusieurs personnages des films Karate Kid qui ont émergé de l’ensemble. De la même manière, Cobra Kai saison 3 pourrait également présenter deux personnages des films Karate Kid, basés sur The Times Hub. Dans le passé, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence sont apparus dans la série, et dans cette perspective, Julie Pierce et Chozen Toguchi pourraient être vus lors de la saison Cobra Kai.Date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai Une date officielle est signalée par les fondateurs. Il sera livré sur Netflix le 8 janvier 2021. Il est rapporté plus tard le 2 octobre 2020 spécifiquement.- – – Au début, il prévoyait de livrer vers la fin de l’été. Plus tard, Netflix l’a récupéré et l’a repoussé plus loin. Il avait été rapporté dans la bande-annonce vidéo des saisons 1 et 2 qu’il y aura la saison 3 et qu’elle ne sera probablement pas livrée avant 2021. Néanmoins, aucune bande-annonce n’a encore été envoyée pour la saison 3. C’est un problème combatif étant donné que le tournage a été enroulé autour de l’arrangement pendant plusieurs mois et les fans s’attendaient complètement à une expédition de la saison 3 en 2020. De quoi parle la saison 3 de Cobra Kai? Eh bien, j’espère que la saison 3 se terminera sur une note légèrement plus positive que la saison 2 terminée sur. Parce que ce n’était pas amusant. Lawrence a été escroqué par Kreese, laissant tomber son centre de fitness et ses élèves. Et LaRusso avait presque perdu sa famille après tout ce qui s’est passé au cours des deux derniers épisodes. Indépendamment? Il semble que tout le monde avait besoin de changer de décor et c’est précisément ce que nous obtiendrons dans la saison 3. Hurwitz a confirmé que la saison trois (au moins partiellement) avait été filmée à Okinawa, marquant le tout premier voyage de Macchio là-bas. Que sera Johnny? Quoi qu’il en soit, les choses ne sont pas trop belles. Le très bref look de la saison 3 que nous avons vu après la sortie de la bande-annonce de la déclaration nous apprend peut-être une nouvelle clé sur le mythique M. Miyagi. Et il y a encore un autre cliffhanger raisonnablement important à régler ici. Vers la fin de la saison 2, Robby donne un coup de pied à Miguel dans un escalier – le blessant si gravement qu’il était sous assistance respiratoire la dernière fois que nous l’avons vu. Alors, quel sera son destin ultime? Eh bien, si vous fouillez dans les archives Twitter de Xolo Maridueña, qui joue Miguel à Cobra Kai, vous verrez que Miguel fera sûrement une apparition dans la nouvelle saison. La manière dont Maridueña parle, il semble que sa participation ait été assez importante. La bande-annonce d’octobre, merci M. Miyagi, confirme que Miguel vivra pour se battre un autre jour. Il y a aussi de fortes chances pour qu’Elisabeth Shue revienne en tant que l’ancien amoureux Ali, étant donné que chacun des indices que les auteurs ont laissé tomber au cours de la séquence, nous allons savoir quand les sélections de la saison trois seront terminées. Pendant ce temps? Écoutez William Zabka, qui incarne Johnny Lawrence lui-même Cobra Kai, qui dit que la saison trois passera à la hausse au cours des deux premières saisons, juste à temps pour atteindre son nouveau public Netflix. «La conclusion de la saison deux est essentiellement un accident d’automobile, »Expliqua Zabka. «Il y a beaucoup de pièces à remonter. Il y a beaucoup de guérison à faire. Il y a beaucoup de croissance qui devrait se produire. J’ai vu beaucoup de théories de fans sur le marché et entendu beaucoup de théories de fans. Belles tentatives. C’est merveilleux. Je veux dire, la saison trois est un feu d’artifice. Et je pense que c’est la saison 1 et 2 combinée sur les stéroïdes »- – –

