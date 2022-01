Cobra Kai : la question à laquelle devra répondre la saison 5

Au vu de la façon dont s’est terminée la saison 4 de Cobra Kai, les fans commencent déjà à penser à ce que pourrait montrer la cinquième saison, déjà confirmée par Netflix, et la plus grande question de l’avenir se pose.

La saison 5 de Cobra Kai a le potentiel pour englober trois grands team-ups, qui impliquent tous des personnages de la trilogie Karate Kid. Il est possible que chacun des trois chefs de dojo ait ses propres alliés dans les prochains épisodes. Si cela devait se produire, ce serait un changement par rapport à la saison 4, qui se concentrait sur deux partenariats.



La saison 5 de Cobra Kai très attendue

Avant tout cela, il est important de résoudre la grande question que la quatrième saison de Cobra Kai sortie sur Netflix nous a laissée. Si la série reprend de très nombreuses intrigues reconnaissables de la série de films, l’intrigue centrée sur la rivalité entre Johnny (William Zabka) et Daniel (Ralph Macchio) est aussi importante que la série elle-même. Et l’avenir de ces deux-là est l’avenir de la série.

La saison 4 de Cobra Kai est arrivée et est repartie, et avec chaque épisode que nous avons partagé, plusieurs questions ont commencé à se poser. Maintenant qu’une saison 5 pour Cobra Kai a été confirmée, et qu’il s’est passé tant de choses dans ce final de folie, il est temps de parler des grandes questions, ou peut-être de la question la plus importante de toutes.

Que va-t-il se passer entre Johnny et Daniel ?

Alors que nous avons vu ces deux-là se battre à plusieurs reprises dans la saison 4 de Cobra Kai, il semblait qu’il y avait une chance qu’ils puissent arriver à une sorte de trêve lorsque les deux dojos ont essayé de faire équipe à la fin du tournoi pour battre Cobra. Kai. Cobra Kai a gagné (en trichant, mais il a quand même gagné), alors qu’est-ce que cela signifie pour eux maintenant ?

Les dojos vont-ils sombrer dans l’oubli ? Je sais que Daniel veut continuer le Miyago-Do, clairement avec l’aide de Chozen, mais qu’en est-il de Eagle Fang, et de leur partenariat ? J’ai le sentiment qu’ils vont trouver un moyen de s’entraider, mais nous ne le saurons pas avant le lancement de la saison 5.

Cobra Kai est vraiment devenu l’une des meilleures séries de Netflix au cours de ses deux dernières saisons, et j’ai hâte de voir où elle va aller. Maintenant, si seulement la saison 5 pouvait déjà arriver, les fans seraient sûrement très heureux. Mais pour l’instant, nous devons attendre.