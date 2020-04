Cobra Jet est juste le bon nom pour cette Mustang électrique avec 1381hp

Construit par Ford Performance, ce Mustang Cobra Jet électrique produit un énorme 1381 ch et est habillé comme un dragster, avec une production limitée à seulement 68 unités.

La Mustang est la voiture de sport la plus vendue au monde, encore plus que la Porsche 911 et, récemment, elle a célébré son 56e anniversaire de naissance. La première image qui vous vient à l’esprit chaque fois que vous entendez parler de la Mustang doit être celle d’un muscle car américain bruyant avec un moteur V8 rugissant. Eh bien, au fil des ans, ce moteur V8 a été réduit à quatre cylindres dans certaines versions, mais celui-ci est encore plus scandaleux. Il s’agit d’une Mustang électrique dont nous parlons et elle a été construite par Ford Performance.

Cette Ford Mustang Cobra Jet est électrique et produit une maniaque de 1381 ch.

Son appelé le Ford Mustang Cobra Jet et il produit un 1381bhp maniaque. C’est un nom que nous devons dire. Ce Ford Mustang Cobra Jet électrique est un modèle de production limitée et, apparemment, il peut atteindre des vitesses de 241 km / h en seulement 8 secondes environ. Le «Cobra Jet» n’est cependant pas un nouveau suffixe ajouté au nom de la Mustang. Il a été utilisé pour les versions Mach I de la Mustang des années 1960 et en a été inspiré.

La production de ce modèle sera limitée à seulement 68 unités.

Ford ne produira que 68 de ces Mustangs Cobra Jet électriques. C’est une voiture électrique et donc elle aura évidemment des tonnes de couple. 1491Nm de couple de pointe pour être précis et tout cela est envoyé uniquement aux roues arrière. Oui, ces roues et pneus massifs de type dragster ont définitivement un sens. Le prototype est toujours en cours de test et fera ses débuts plus tard cette année.

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, a déclaré: «Ce projet était un défi pour nous tous chez Ford Performance, mais un défi que nous avons adoré relever. Nous avons vu le projet Cobra Jet 1400 comme une opportunité de commencer à développer des groupes motopropulseurs électriques dans un ensemble de voitures de course avec lequel nous avions déjà beaucoup d’expérience, nous avions donc des critères de performance que nous voulions égaler et battre en ce moment. »

Nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations sur les détails de cette Mustang électrique comme ses batteries, ses moteurs électriques, sa gamme et ses autres équipements mécaniques. Cependant, Ford a partagé que ce n’est que le premier des rares exemples que la division du sport automobile a fait et son intention de travailler sur de nombreux projets de ce type. Fait intéressant, Ford utilise également le nom Mustang pour sa nouvelle voiture électrique, la Mustang Mach-e, qui est essentiellement un SUV électrique, ou une sorte de. Mais ce Cobra Jet est la Mustang originale qui est devenue électrique ici et elle exige certainement une certaine attention.