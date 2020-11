Clubs de Serie A avec des pertes de 770 millions d’euros

En Italie, la peur de la faillite des clubs de Serie A en raison de la pandémie corona augmente. Le quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport évalue les pertes des 20 clubs de première division sur la période 2019/20 à 770 millions d’euros.

La saison dernière, il était de 292 millions d’euros. Selon le rapport des médias, il existe un risque que plusieurs clubs ne soient bientôt plus en mesure de payer les salaires des joueurs en raison de goulots d’étranglement de liquidité.

Surtout, la situation à l’AS Roma est difficile, qui aurait accusé des pertes de 204 millions d’euros. Le club de la capitale doit espérer le soutien du nouveau propriétaire américain Dan Friedkin afin d’alléger la misère financière. Le Texan avait acquis le club de la capitale en août pour 591 millions d’euros.

À la deuxième place du classement des clubs ayant les plus grandes difficultés financières, l’AC Milan a atterri dans le rouge avec environ 195 millions d’euros. Les rivaux de la ville, l’Inter Milan, auraient enregistré des pertes de 100 millions d’euros, tandis que la Juventus Turin, championne du record, aurait perdu 90 millions d’euros. Les appels à l’aide gouvernementale pour le football professionnel se font de plus en plus forts dans les Apennins.