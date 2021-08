Comment supprimer ou désactiver son compte Clubhouse ?

Lorsque vous avez rejoint Clubhouse, vous avez probablement dû obtenir une invitation pour l’application de médias sociaux uniquement audio. Mais pour supprimer votre compte, vous devrez franchir des étapes, car Clubhouse ne facilite pas les choses. Voici ce que vous devez faire.

Tout d’abord, définissons quelques termes. Bien que la suppression, la désactivation et la désactivation de votre compte soient souvent utilisées de manière interchangeable dans le contexte des comptes de réseaux sociaux, il existe des différences importantes dont vous devez prendre note. N’oubliez pas non plus que chaque plate-forme (comme Facebook ou Twitter) gère la désactivation et la suppression différemment. Nous parlons spécifiquement de Clubhouse ici.

Quand vous désactivez votre compte Clubhouse, votre compte est supprimé de la vue du public, mais l’application conserve toujours vos données d’utilisateur et vous pouvez réactiver votre compte dans les 30 jours en vous reconnectant simplement. Après la période de grâce de 30 jours, Clubhouse désactive votre compte. Un compte désactivé signifie que vous perdez définitivement l’accès à votre compte et à ses informations, et vous ne pouvez plus vous connecter à votre compte. Clubhouse a cependant le « droit » de conserver vos données d’utilisateur.

Suppression votre compte, ce que nous visons à accomplir dans cet article, signifie supprimer définitivement toute preuve que vous avez déjà eu un compte Clubhouse en premier lieu. Cela inclut la suppression de vos données d’utilisateur des serveurs du Clubhouse.

Comment désactiver votre compte

Pour désactiver votre compte, ouvrez d’abord l’application sur votre smartphone, puis appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit de l’écran.

Sur l’écran suivant, appuyez sur l’icône d’engrenage située dans le coin supérieur droit.

Vous serez maintenant dans le menu Paramètres. Appuyez sur votre nom en haut de l’écran.

Sur l’écran suivant, appuyez sur “Désactiver le compte”.

L’écran suivant vous donnera quelques détails sur ce qui se passe lorsque vous désactivez votre compte et les jours qui suivent. Notez qu’il ne mentionne rien sur la suppression de vos données.

Appuyez sur « Je comprends. Désactiver le compte” en bas de l’écran.

Votre compte Clubhouse est maintenant désactivé.

Comment supprimer définitivement votre compte et vos données Clubhouse

Le processus de suppression permanente de votre compte Clubhouse et, à son tour, la suppression de vos données, n’est pas aussi simple que, disons, la suppression de votre compte Facebook, où l’option de le supprimer définitivement se trouve juste en dessous du bouton de désactivation dans les paramètres utilisateur. Il en va de même pour la suppression de votre compte sur Twitter, qui supprime en fait toutes vos données utilisateur 30 jours après la désactivation.

Clubhouse vous oblige en fait à envoyer un e-mail à leur équipe d’assistance ([email protected]) ou à soumettre une demande via leur formulaire d’assistance et à leur demander de supprimer vos données d’utilisateur. Ceci, bien sûr, est profondément enfoui dans leur politique de confidentialité. L’envoi d’un e-mail est assez simple, mais la possibilité de supprimer vos informations doit être aussi simple que d’appuyer sur un bouton.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps il leur faudra pour traiter votre demande, ni même s’ils ont répondu à votre demande pour commencer. Espérons que Clubhouse changera cela à l’avenir en simplifiant le processus de suppression de compte et en le rendant plus transparent. Jusque-là, c’est la seule façon de le faire.

C’est un autre bon rappel que vous devez toujours faire attention à ce que vous partagez en ligne et aux données personnelles que vous transmettez à des entreprises qui n’ont pas votre intérêt à l’esprit.