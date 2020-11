Club Bruges – Borussia Dortmund 0: 3: Le BVB brutalement plus efficace a conquis le haut du tableau

Le 3-0 (3-0) du Borussia Dortmund au Club Bruges lors de la troisième journée de la Ligue des champions a finalement corrigé le 1: 3 de la première journée de jeu à la Lazio Rome et a pris la tête du groupe F. Déjà en première période, Dortmund a tout clarifié avec des buts du Belge Thorgan Hazard et Erling Haaland. Les points forts du jeu peuvent être trouvés ici dans la vidéo.

Hazard a profité de la première action offensive de Dortmund pour marquer et a tiré les dents du Bruges qui était effronté au début. Haaland a également été impitoyablement efficace dans ses deux buts. De six tirs au but en première mi-temps, BVB a inscrit trois buts.

C’était suffisant pour remporter la deuxième victoire en Ligue des champions lors du troisième match et prendre la tête du groupe F. Cela devrait donner au BVB un bon sentiment à quelques jours du sommet de Bundesliga contre le Bayern Munich. Aussi parce que l’axe central des très puissants défenseurs remplaçants Witsel, Dahoud et Haaland travaillait, Thomas Meunier semble arriver lentement au BVB – et l’entraîneur Favre avait raison dans ses décisions en matière de personnel.

« C’était une intuition de jouer quatre dans le dos aujourd’hui et de placer Axel Witsel aux côtés d’Akanji. Axel a joué très intelligemment. Je suis très satisfait de sa performance », a déclaré Favre à Sky par la suite. L’équipe « a immédiatement montré que nous voulions gagner le match. La première mi-temps a été bonne, nous avons bien fait », a déclaré Favre.

« Le plus important aujourd’hui, c’est que nous avons gardé zéro à l’avant. À l’avant, nous avons la qualité pour marquer les buts. Le match était clair grâce aux buts très tôt, la seconde mi-temps n’était plus si spectaculaire, mais nous avons le zéro derrière. dit Manuel Akanji. Pour BVB, c’était le septième match de la saison sans encaisser de but.

« Toute l’équipe défend très bien. Nous nous sentons très à l’aise dans le nouveau système avec les quatre arrières. Parfois, un petit changement suffit pour que les choses se passent mieux », a déclaré Akanji, qui a félicité son voisin Witsel: « Axel a fait du très bon travail. à côté de moi, il a gagné beaucoup de duels, il savait où il devait se tenir, je n’avais pas besoin de beaucoup l’aider. «

Club Bruges – BVB: L’analyse

Après la perte de Mats Hummels – le chef de la défense souffre d’une blessure musculaire, mais veut être de retour pour le match au sommet de la Bundesliga contre le Bayern samedi – l’entraîneur Lucien Favre s’est appuyé sur un dos de quatre. Axel Witsel, milieu de terrain nominalement défensif, a défendu au centre de la défense aux côtés de Manuel Akanji, actuellement le dernier défenseur central en bonne santé de l’équipe.

Un bon choix Favre, Witsel a défendu tout ce qu’il y avait à défendre en première mi-temps, Akanji a brillé avec deux tacles tout aussi forts et importants et a contrecarré de si bonnes opportunités brugeoises avant qu’elles ne soient dangereuses.

En général, Favre a montré une main d’or à Bruges. Sur les positions extérieures dans les quatre derniers, les Suisses se sont appuyés sur Thomas Meunier, qui était actif à Bruges et qui a fourni le modèle pour le 2-0, et sur l’habituel Raphael Guerreiro, qui faisait pression. Le milieu de terrain défensif central était occupé par Thomas Delaney et Mo Dahoud, tous deux de bonne humeur.

Et l’inévitable Haaland a joué dans l’attaquant, qui a marqué ses buts 13 et 14 en Ligue des champions lors du onzième match de la première mi-temps. Haaland a ainsi élargi son propre record.

Mais au début, ce n’était pas aussi clair que la question le paraissait sur papier. BVB avait les parts de jeu les plus élevées dès le début, mais Bruges a agi de manière extrêmement effrontée. Sur la base d’un ordre de base 4-1-4-1, les Belges ont fait le jeu rapide et long, jouant à plusieurs reprises dans l’interface de la défense BVB et à la recherche de Vanaken, Vomer et surtout Diatta.

Dennis a agi comme un concasseur à l’avant. Surtout avec les centres, la défense du BVB était tout sauf solide. À la 10e minute, la tête de Clinton Mata a presque touché le but. Mais BVB a pris les devants avec son premier but: Delaney a franchi exactement le milieu, Meunier a raté, mais Hazard a marqué à la 14e minute.

Le BVB a également profité de l’indisposition du gardien belge Simon Mignolet, qui s’est égaré dans la surface de réparation sur le centre de Delaney et n’a mis qu’une main sur le ballon, ce qui le rend vraiment dangereux.

Moins de quatre minutes plus tard, Haaland a marqué 2-0 à bout portant avec son troisième but de cette saison de Ligue des champions. Witsel avait prolongé le corner précis de Delaney. Encore une fois, Mignolet n’avait pas l’air très heureux quand il ne pouvait que laisser la première tentative de Haaland frapper à nouveau le Norvégien de près.

Mais Bruges restait dangereux, Roman Bürki a dû mettre beaucoup de temps à la 23e minute pour prendre le coup de Vormer du côté droit du danger. Après une demi-heure, Akanji était le dernier homme à contrecarrer une contre-attaque de Bruges avec un tacle monstre, en retour, Haaland l’a fait avec confiance 3-0 après un grand ballon d’ouverture de Dahoud et une passe précise de Thomas Meunier.

Dortmund a ensuite relâché la pression, même après la pause, BVB a joué avec très peu d’intensité. Mais Bruges ne pouvait pas vraiment en profiter. Aussi parce que le tir de Dennis a été bloqué par Bürki à la 55e minute; Meunier s’était précédemment abstenu d’attaquer agressivement l’attaquant à plusieurs reprises.

BVB n’a pas pris les choses faciles après cela et a quitté Bruges plus longtemps, mais a défendu un peu plus prudemment. Après 70 minutes, Bruges a pris une offensive avec Vormer et a amené Balanta orienté défensif. Les Belges semblaient satisfaits du résultat.

Club Brugge – BVB: Les line-up

Club Bruges: Mignolet – Clinton, Kossounou, Deli, Sobol – Zipper – Long (76. fr Ketelaere), Shaper (70. Balanta), Vanaken (Writers), Diatta – Dennis (85. Krmencik)

Mignolet – Clinton, Kossounou, Deli, Sobol – Zipper – Long (76. fr Ketelaere), Shaper (70. Balanta), Vanaken (Writers), Diatta – Dennis (85. Krmencik) Borussia Dortmund: Bürki – Meunier (74. Morey), Witsel, Akanji, Guerreiro – Dahoud, Delaney (72.Bellingham) – Hazard, Brandt (72. Reus), Reyna (77. Passlack) – Haaland (84. Reinier)

Déchiré: 0: 1 Hazard (14e), 0: 2 Haaland (18e), 0: 3 Haaland (32e)



Pour la première fois en neuf matchs et lors du match de coupe à Duisburg, BVB a marqué un but dans la première demi-heure.

Lors de ses onze premiers matchs en CL, Haaland a marqué 14 buts – plus que n’importe quel joueur avant lui. Jusqu’à présent, Roberto Firmino, Sadio Mane et Adriano ont détenu le record avec 10 buts lors de leurs onze premières apparitions.

Dortmund est resté propre lors de six des sept derniers matchs toutes compétitions confondues (1-3 à la Lazio à titre exceptionnel). C’était le quatrième match de compétition consécutif sans but, que BVB avait réalisé pour la dernière fois au début de la saison 2017/18 sous Peter Bosz.

Au cours des huit saisons au cours desquelles Dortmund avait récolté six points ou plus à mi-chemin de la phase de groupes, le noir et le jaune sont également passés au tour suivant.

Même à la 21e tentative, une équipe belge en Ligue des champions ne peut pas gagner contre un club allemand.

La star du jeu: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Si cet attaquant n’existait pas, Mo Dahoud aurait pu être là aussi. Ou Manuel Akanji ou Thomas Delaney. Mais Erling Haaland a une fois de plus surpassé tout le monde dans une solide équipe de Dortmund. Personne avant lui n’a marqué 14 buts en Ligue des champions lors de ses onze premiers matchs dans la catégorie reine. Ronaldo Nazario et Adriano, par exemple, ont échoué dans toute leur carrière.

Flop du jeu: Simon Mignolet (Club Brugge)

Jusqu’en 2019, Mignolet faisait partie de l’équipe du Liverpool FC – et a combattu un duel amer pour le but avec Loris Karius. Le Belge est incontesté à Bruges. Il avait l’air très malheureux quand il a concédé le premier but, et un peu le deuxième.

L’arbitre: Damir Skomina (Slovénie)

L’arbitre de la finale 2019 a eu une très courte soirée à Bruges. Après 12 minutes, Skomina pourrait être remplacé. Apparemment, il avait déchiré une fibre musculaire. Dragoslav Peric, effectivement classé quatrième officiel, a pris la relève. Il siffla ce qu’il avait à siffler et lâcha ce qu’il pouvait lâcher. Les deux équipes lui ont également facilité la tâche.