Cloud9 Blue élimine Envy dans la grande finale de qualification VALORANT First Strike

Les enjeux n’étaient pas très élevés, mais ça doit être agréable d’être Cloud9 Blue.

C9 a battu Team Envy dans un VALORANT La série de la grande finale des qualifications de First Strike, remportant la première tête de série pour les qualifications fermées de la semaine prochaine et de nombreux droits de vantardise.

Envy, arborant une nouvelle formation avec les anciens joueurs de T1 Victor «food» Wong et Austin «crashies» Roberts, a commencé fort avec une première victoire de match. Même si C9 a définitivement fait transpirer ses adversaires, ils sont finalement tombés face à Envy 13-11.

Il n’est cependant pas surprenant que C9 soit apparu sur Split, car ils ont historiquement surpassé leurs adversaires sur la carte. Envy a commencé à monter un retour en seconde période, mais Tyson «TenZ» Ngo avait d’autres plans. Le Canadien a accumulé 29 attaques décisives contre Reyna, plus du double des attaques décisives de Skyler «Relyks» Weaver, qui avait 14. C9 a remporté la carte 13-7.

Tableau de bord divisé | Capture d’écran via Twitch.tv/NerdStreetGamers

Bind serait la carte décisive et C9 aurait une victoire décisive. L’équipe a pris une avance rapide et n’a jamais regardé en arrière, avec Relyks ‘Raze surpassant celui de la nourriture. Relyks a parfaitement utilisé le kit de l’agent explosif, zonant les ennemis, prenant le contrôle des points d’étranglement et effectuant de nombreux tirs à la tête. Il a mené son équipe à une victoire 13-5 et une première place dans les qualifications ouvertes.

le VALORANT l’action se poursuit lors du tournoi de qualification fermé Nerd Street Gamers de la semaine prochaine. Les 16 meilleures équipes de la qualification ouverte sont déjà bloquées, avec de grands noms comme TSM, Sentinels, 100 Thieves et T1. Certains autres prétendants, comme Cloud9 White, NRG Esports et Immortals, devront tenter leur chance lors du prochain UMG Open Qualifier.

Les quatre meilleures équipes de la qualification fermée passeront à l’épreuve finale. Les quatre derniers se qualifient pour l’UMG Closed Qualifier.

