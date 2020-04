Clone Wars, Rise of Skywalker & More – / Film

Ashley Eckstein était un nouveau venu Guerres des étoiles quand Guerres des étoiles: The Clone Wars a été annoncé. Elle a été présentée comme padawan d’Anakin Skywalker, un personnage que personne ne pensait, et elle était une jeune fille snippy pour démarrer. Certains fans n’étaient pas satisfaits de cette annonce initiale. Guerres des étoiles les fans soient-ils s’ils ne se plaignaient pas de choses qu’ils n’avaient pas encore saisies? Ahsoka est lentement devenu un personnage préféré des fans qui a même fait une apparition vocale dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Eckstein a été là tout le temps, exprimant le personnage du début à la fin.

Nous avons eu la chance de lui parler des nouveaux épisodes de The Clone Wars, comment elle a abordé cette période unique de la vie d’Ahsoka, et comment c’était de ramener le personnage au Skywalker saga.

C’est la première fois que nous voyons une Ahsoka au cours de cette période, cette fenêtre vraiment étroite entre son départ de l’Ordre et l’Ordre 66. Elle cherche toujours sa place dans le monde, et je me demande si vous pouvez en parler à l’approche d’Ahsoka de cette direction, qui est un ruban si étroit de son voyage?

Faire entendre Ahsoka en The Clone Wars L’ère est proche et chère à mon cœur. J’ai passé le plus de temps avec Ahsoka pendant The Clone Wars, donc j’ai passé un bon moment à exprimer Ahsoka dans Rebelles. Il a fallu un peu d’apprentissage parce qu’elle était beaucoup plus âgée, et elle était beaucoup plus sage et beaucoup plus sérieuse, plus comme Obi-Wan. Il a fallu une minute pour que la voix de maître Ahsoka Rebelleset j’ai dû désapprendre tout ce que j’avais appris Clone Wars. Et puis une fois que j’ai en quelque sorte baissé la voix d’Ahsoka pour Rebelles, puis ils ont dit: «Surprise! Nous revenons pour finir Clone Wars. » Et j’ai dû désapprendre tout ce que j’avais appris pour Rebelles et revenir à Clone Wars Ahsoka. Et où nous nous sommes installés, Ahsoka à la fois vocalement et mentalement était quelque part entre les deux. Parce qu’elle n’était plus la Padawan snippy que nous connaissions Clone Wars, mais elle n’est pas encore ce genre très sage de… l’un des chefs de la Rébellion, en Rebelles. Elle est quelque part entre les deux et très perdue. Je veux dire, nous voyons son genre entrer en elle-même et trouver son chemin dans ces épisodes de The Clone Wars, ce qui est si important pour son scénario.

Je me demandais souvent où était-elle allée? Que faisait-elle? Quel était son espace de tête? J’avais toutes ces mêmes questions. Vous savez, c’est drôle… quand j’ai enregistré ces épisodes, cela arrivait même à un changement dans ma vie où j’étais en train de commencer un nouveau chapitre. Et donc je peux très bien me rapporter à Ahsoka, parce que vous avez toutes ces questions comme, « D’accord, eh bien, c’est tout ce que je savais, et que fais-je ensuite? » Et je pourrais certainement m’identifier à elle de plusieurs façons.

Certains de ces épisodes avaient été écrits ou travaillés avant l’annulation de l’émission. Y avait-il du travail que vous aviez fait avant l’enregistrement, ou est-ce qu’ils vous ont tout réenregistré pendant que vous travailliez sur ces nouveaux épisodes?

Oh, j’ai définitivement tout réenregistré. Nous avons traité ces épisodes du point de vue de l’enregistrement, et ils étaient donc flambant neufs. L’arc avec Trace et Rafa était similaire à quelque chose sur lequel j’avais travaillé auparavant, mais il y avait beaucoup de changements à cela, et évidemment tant d’années entre les deux. Nous avons donc traité chaque épisode comme un tout nouvel épisode.

Quelle a été l’expérience de l’enregistrement de cette finale par rapport à l’enregistrement des moments où Ahsoka quitte l’Ordre Jedi? Comme je me souviens, vous avez parlé de l’émotion. Comment cela se compare-t-il à cette expérience?

C’est vraiment comparable. Il y avait beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Quand j’ai enregistré la finale de la saison 5… c’est largement connu maintenant, mais cela n’a jamais été censé être la finale de la série. Nous avons toujours su que nous faisions plus d’épisodes, et même si Ahsoka avait disparu pendant un certain temps, je savais qu’elle reviendrait. Et donc ce ne fut jamais un au revoir. Donc, alors que l’enregistrement des scènes était émouvant parce que c’étaient des scènes très émouvantes, il n’y avait pas cette pensée dans le fond de votre esprit comme, « C’est fini, comme, c’est la fin. » Et donc quand j’ai quitté ces épisodes dans la saison 5, c’était comme…. D’accord, cet épisode est terminé. Je vous verrai dans quelques épisodes. C’était juste ce genre d’attitude. Si vite en avant, vous savez, chaque épisode que nous avons enregistré était plus proche de la fin. Et nous savions que c’était la fin, et nous étions si reconnaissants parce que c’était un tel cadeau que Clone Wars devons revenir et que nous devons faire la dernière saison. C’est donc chaque épisode qui a rencontré une telle gratitude. Mais nous avons définitivement chéri le moment, chaque instant. Nous ne les avons pas prises pour acquises. Nous nous sommes étreints et avons ri, pleuré et signé les scripts de chacun. Et vous pourriez certainement dire que nous avons reçu un bon au revoir.

Je peux imaginer que c’est un sentiment beaucoup plus intense que moi, de l’autre côté. J’ai regardé le premier épisode de la Siège de Mandalore arc, et je pleurais à travers tout ça de toute façon, mais en partie c’était juste l’idée que je ne voulais pas que ça se termine. Droite? Je veux vraiment voir ça, mais je ne le fais pas, parce que plus je le regarde, plus ça signifie que ça va être fini.

Ouais, tu m’as juste fait ému en y réfléchissant, parce que… J’ai revu cet épisode ce matin pour préparer ces interviews, et j’ai fait la même chose. J’ai pleuré tout au long de l’épisode. Et j’ai eu les mêmes pensées, que même si les épisodes sont si incroyables… le changement est nécessaire, mais ce n’est pas facile. Et sachant que c’est ça, c’est la dernière saison. J’ai les mêmes émotions mitigées. C’est vraiment triste. Désolé de pleurer, oh mon Dieu.

Non, non, ne sois pas désolé… Je pense que c’est une de mes choses préférées Clone Wars et Guerres des étoiles en général, c’est que cela permet aux gens de ressentir beaucoup de ces sentiments avec la narration, et c’est une narration vraiment importante.

C’est définitivement le cas. Je pense que nous avons tous senti que Ahsoka n’avait pas obtenu la fin qu’elle méritait The Clone Wars. Évidemment, il y a eu tellement d’histoires incroyables que nous avons racontées avec elle depuis, mais il y avait…. Vous savez, nous n’avons pas eu cette fin que nous voulions tous, les fans voulaient, nous voulions. Il est absolument important que nous obtenions ces épisodes.

En ce qui concerne la narration d’Ahsoka dans tous les domaines, à quoi ressemblait l’enregistrement de La montée de Skywalker alors, et en quelque sorte arriver à ajouter un autre morceau à son voyage?

Oh mon Dieu, c’était absolument incroyable d’enregistrer des lignes pour La montée de Skywalker. Juste être inclus dans ce moment était surréaliste. Je me souviens quand on m’a dit pour la première fois que c’était une possibilité, j’étais en fait à Guerres des étoiles Célébration l’année dernière, c’était donc il y a à peu près un an maintenant. Et j’ai découvert que c’était une possibilité. En fait, on m’a demandé si j’avais le temps d’enregistrer des lignes pendant la célébration et je me dis: « Oh mon Dieu, je vais devoir trouver un placard quelque part dans le centre des congrès de Chicago et enregistrer ces lignes? » Et il s’avère que nous avons eu un peu plus de temps. Et quelques semaines plus tard, je suis allé au studio avec Matthew Wood et Dave Filoni, et nous avons enregistré quelques lignes tendues, mais on m’a dit que ce n’était qu’une possibilité. Ce n’était pas une garantie que cette scène serait effectivement incluse dans le film. Et on m’a dit que je ne le saurais pas avant octobre 2019, et c’est de retour en avril ou mai 2019. C’est donc une de ces choses … J’ai en fait été coupé dans le passé de plusieurs séries télévisées ou films . Une fois que vous avez vécu quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas espérer très facilement parce que votre cœur est juste brisé quand il ne se concrétise pas. Quand on m’a dit que c’était peut-être un gros problème, je ne me suis vraiment pas permis de faire naître mes espoirs, et j’ai simplement évolué. Et octobre est venu, et ce n’est que vers la mi-octobre que j’ai découvert qu’on allait me demander de venir enregistrer quelques lignes du film. Et je ne pouvais pas le croire, j’étais juste sous le choc. Et puis… encore moins pour entrer dans Bad Robot et se mettre au travail avec J.J. Abrams et Matthew Wood. C’était vraiment un rêve devenu réalité. Et plus pour Ahsoka, pour être inclus dans cette scène, et dans les films de la saga Skywalker, que j’aime tellement. C’est vraiment un honneur.

Comparant cela à l’enregistrement en Clone Wars que vous travailliez sur le Siège de Mandalore et se mettre au travail…. Je veux dire, de notre point de vue, il semble que vous étiez dans la pièce avec Dee, Matt et James et tout le monde à nouveau. Est-ce ainsi que cette expérience a été, ou avez-vous dû enregistrer vos répliques séparément, ou était-ce une grande réunion avec tout le monde?

C’était définitivement une grande réunion. C’était très important pour Dave Filoni dès le premier jour. À l’époque où nous avons commencé à enregistrer la série en 2006, il était très important pour lui de réunir le casting pour le premier disque. Et il voulait créer ce lien, il voulait nous aider à construire cette chimie. Et c’est quasiment impossible de faire ça si vous n’êtes pas dans une pièce ensemble.

Et donc nous avons tous un lien très, très serré. Je veux dire, aussi serrés que soient les personnages, nous partageons cela dans la vraie vie. Et donc, la saison 7, ou la dernière saison était la même. Il était important pour Dave de nous mettre ensemble dans la même pièce et dans le même studio. Il fut un temps où je pense que Sam ne pouvait pas être là, mais ils ont amené un écran de télévision géant et Sam était sur Skype, donc c’était aussi près d’être dans la pièce ensemble que possible. Mais c’était génial. Comme je l’ai dit, nous nous sommes tous embrassés, nous avons pleuré, nous avons signé les scripts les uns des autres, mais quand il s’agissait d’enregistrer les épisodes, nous nous sommes évidemment mis au travail. Et puis entre les prises, nous avons ri et apprécié le temps ensemble autant que possible.

Donc, une question qui sorte de liens avec Rebelles: vous avez eu ce moment, que vous avez dû jouer dans Rebelles où Ahsoka se rend compte qu’Anakin est Vador. Et revenons à ce premier épisode de Siège de Mandalore, on dirait qu’Ashoka lui fait dire au revoir à Anakin de la même manière qu’Obi-Wan fait avec Anakin dans La vengeance des Sith. Comment avez-vous lié ces deux moments pendant que vous jouiez cela ou est-ce quelque chose que vous avez pensé ou pensé? Parce que c’est comme dans cet épisode – et je n’ai pas vu les trois autres, donc je ne sais pas si vous revoyez Anakin – mais il semble que, basé uniquement sur la chronologie de La vengeance des Sith, c’était le dernier au revoir entre maître et apprenti. Quel genre de gravitas est entré dans ce moment pour vous, en tant qu’actrice, mais aussi en tant que Guerres des étoiles ventilateur?

C’est une excellente question, et c’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé, parce que nous tous, acteurs, nous avons abordé ces scènes en sachant que c’était un au revoir, en sachant ce qui allait se passer. Et parfois, nous y apportions trop d’émotion, ou nous y apportions trop de gravité, et nous devions nous retirer ou nous l’avons exécutée de différentes manières, car Dave avait un bon point. Il a dit: « Écoutez, pendant que vous savez que c’est la fin, vos personnages ne le savent pas. » Quand Ahsoka dit à Anakin: « Bonne chance », je pense que ça vient plus d’un endroit de … ils ont été séparés tout ce temps. Je veux dire, elle est partie. Elle ne sait pas si elle va juste le voir après la prochaine bataille comme ils le faisaient auparavant. En aucun cas, je pense que dans son esprit, c’était elle qui disait au revoir. Nous devions donc en être conscients. Nous devions vraiment nous mettre dans l’espace de tête de nos personnages, pas dans l’espace de tête de nous personnellement, comme Guerres des étoiles Ventilateurs.

Dans le même ordre d’idées, quelle a été cette expérience comme parler avec Obi-Wan dans cette situation aussi, car il semble qu’elle enlève presque beaucoup de sa colère à propos de l’Ordre Jedi sur Obi-Wan, qui semblait … comme s’ils étaient toujours proche, et cela semblait très différent. Pouvez-vous parler de cela et de leur relation?

Encore une fois, c’est en fait une scène très importante dont nous avons beaucoup parlé. Nous l’avons enregistré de différentes manières, entre ce que vous avez vu, peut-être avec un peu plus d’émotion, un peu moins d’émotion. Je pense que c’est… à mon avis, et à mon avis et d’où je viens avec ma performance, c’est juste Ahsoka qui essaie de comprendre ce qu’elle fait là-bas. Tu sais, quel est son rôle? Elle n’est pas sûre de vouloir revenir à la vie dont elle s’est éloignée. Nous la voyons marcher avec Anakin, et les clones la saluent et l’appellent son commandant et elle est comme, tu ne devrais plus m’appeler comme ça.

Donc je pense que c’est plus juste la frustration d’Ahsoka, d’essayer de comprendre qui est-elle? Et quel rôle joue-t-elle? Elle sait qu’elle veut aider, car Ahsoka, à mon avis, veut toujours faire la bonne chose et elle veut toujours aider. Mais elle essaie juste de comprendre maintenant, quel est son espace dans tout ça? Et je pense que son attitude suscite beaucoup de frustration, pas nécessairement chez Obi-Wan, mais face à la situation.

Ouais. Merci beaucoup de m’avoir parlé et d’avoir répondu à mes questions sur Clone Wars. C’est toujours un grand plaisir et j’espère que nous pourrons tous nous voir plus tôt que tard, après que tout cela aura disparu.

Certainement, et Bryan vous remercie beaucoup pour votre soutien continu à la série et à Ahsoka et tout. C’est vraiment important d’avoir votre soutien au fil des ans.

***

Star Wars: La guerre des clones diffuse actuellement sa dernière saison sur Disney +. De nouveaux épisodes sont diffusés le vendredi, mais la finale de la série sera diffusée le lundi 4 mai.

Articles sympas du Web: