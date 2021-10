Clickbait saison 2 : Date de sortie, casting, intrigue, nouveaux détails sur la suite de la série Netflix

Créée par Tony Ayres et Christian White, la mini-série sur le meurtre et le mystère de Netflix Clickbait suit le meurtre de Nick Brewer (Adrian Grenier), qui a disparu, seulement pour apparaître sur une vidéo virale sur Internet avec des pancartes indiquant «JE ABUSE DES FEMMES» et «À 5 MILLIONS DE VUES JE MEURS. Alors que la recherche de Nick s’intensifie, se terminant sur son cadavre, tout un réseau de cybercrimes se dénoue.

Alors que l’enquête sur la disparition et le meurtre de Nick progresse, sa famille et le service de police rencontrent un groupe de personnes qui les dirigent vers un ensemble de mystères qui étaient dans le noir. Lors de sa sortie initiale en août 2021, Clickbait a été bien accueilli par le public, ce qui lui a permis de figurer parmi les meilleurs charts de Netflix dans plusieurs pays. Bien que les critiques aient critiqué les caractérisations non développées et le manque de profondeur de la série, il y avait un consensus pour saluer son mystère rapide et ses rebondissements narratifs.

Le thriller a également été salué pour avoir apporté une préoccupation pertinente concernant la cybercriminalité en détail de manière intrigante sans en perdre le cœur social. Alors que la série profite de l’attention qu’elle mérite, la curiosité pour une suite potentielle a émergé à l’échelle mondiale, nous incitant à jeter un œil à la deuxième saison possible. Betanews vous dit tout sur la saison 2 de Clickbait !

Date de sortie de la saison 2 de Clickbait

La première saison de Clickbait a débarqué le 25 août 2021, dans son intégralité sur Netflix. La saison 1 comprend 8 épisodes d’une durée de 42 à 52 minutes chacun.

Concernant la saison 2, Clickbait est présenté comme une mini-série, ce qui signifie qu’il a été conçu avec une seule saison, ce qui amène les fans à s’inquiéter de l’avenir du thriller surprenant. Même si Netflix n’a pas encore renouvelé la série pour une deuxième saison, il n’est pas sûr qu’elle ne le fasse jamais. En raison de son succès fulgurant dans le monde entier, Netflix pourrait envisager la possibilité d’une deuxième saison soit comme une continuation de la première saison, soit comme une série d’anthologies.

Interrogé sur les plans pour d’autres saisons, le co-créateur Tony Ayres a déclaré à Entertainment Weekly :

J’aime vraiment ce format et si les gens s’y connectent, j’adorerais le refaire. Je pense que cela fonctionne très bien, surtout pour un crime plus élevé. J’aime satisfaire la qualité du polar, mais j’essaie quand même de plonger profondément dans le personnage et en même temps de faire un 360 autour d’un événement parce que tout le monde a un peu différent [perspectives]. J’ai des idées pour une saison 2 ou 3.

Depuis la popularité et les critiques engrangées par le géant du streaming allant directement dans le même sens que les intentions des créateurs, la possibilité d’une deuxième saison devient encore plus forte. Comme il existe de nombreuses façons d’aborder un éventuel deuxième volet, l’anticipation parmi les fans est très élevée. Si un nouvel épisode de la série est bientôt accepté par le réseau, nous pouvons nous attendre à la sortie de la saison 2 de Clickbait dans le courant du troisième trimestre 2022.

Casting de la saison 2 de Clickbait

La distribution de la saison 2 dépendra principalement de l’approche adoptée par les créateurs pour modéliser la deuxième saison. Si le deuxième versement potentiel reste dans la continuité du meurtre de Nick Brewer, à la suite des événements qui ont conduit à l’incident, nous pouvons nous attendre au retour d’Adrian Grenier dans le rôle de Nick Brewer, de Betty Gabriel dans le rôle de Sophie Brewer, de Becca Lish dans le rôle de Dawn Gleed, de Wally Dunn dans le rôle d’Ed. Gleed en tant que casting principal.

Avec eux, le casting de soutien peut inclure Jessie Collins dans le rôle d’Emma Beesly, Ian Meadows dans le rôle de Matt Aldin et Taylor Ferguson dans le rôle de Sarah Burton. La série peut également changer son format en une série d’anthologies explorant des cybercrimes similaires avec une nouvelle distribution et de nouveaux personnages.

Intrigue de la saison 2 de Clickbait

La saison 1 de Clickbait se termine par la divulgation du meurtrier de Nick, Ed Gleed, le mari de la collègue de Nick, Dawn Gleed. Nick apprend les actions qui se produisent dans la vie des gens dont il n’est pas au courant de Simon et des tempêtes pour trouver Dawn. Nick accuse Dawn d’avoir commis toutes les activités frauduleuses qui se sont déroulées en son nom, car elle est la seule à pouvoir accéder à son ordinateur et à connaître la liaison de sa femme. Enragé, Nick veut que Dawn aille voir la police, mais Ed l’arrête en lui frappant à plusieurs reprises la tête et finalement en le tuant. Le couple se retrouve avec la police et la famille de Nick, où Dawn se rend, mais Ed essaie de s’échapper, seulement pour se faire tirer dessus et mourir par la police.

Si nous obtenons une deuxième saison, cela peut commencer par le récit de Dawn qui a volé l’identité de Nick pour prétendre être un homme et s’impliquer dans la vie des autres. La fabrication par Dawn de plusieurs profils de rencontres et son implication dans la vie d’Emma Beesly et d’autres filles tombées dans son piège peuvent être explorées en détail dans la deuxième saison. Une éventuelle saison 2 peut également dépeindre la vie de Sarah Burton et son éventuel suicide influencé par Dawn, illustrant le côté laid de la communication Internet.

Dans la même interview, Tony Ayres a parlé du léger mécontentement qu’il ressentait en bousculant l’histoire de Dawn.

Il était prévu d’essayer de l’inclure dans un autre moment, mais c’est devenu impossible à cause de COVID. Nous savions que lorsque nous arrivions à l’épisode 8, tout le monde allait se dire : « Qu’est-ce que c’est que ça ?!’ Et alors nous avons dû réagir très vite et dire : “C’est comme ça que ça s’est passé”, a déclaré Tony.

Une éventuelle saison 2 présentera aux créateurs de la série une scène pour développer davantage sur le passé de Dawn et ses manières de pêcher au chat et autres cybercrimes. La série peut également être transformée en une série d’anthologies, avec la saison 2 de Clickbait suivant une affaire de cybercrime complètement différente.