CLG permet à Wiggily, Ruin de rechercher des offres avant l’expiration de leurs contrats le 17 novembre.

En avance sur le League of Legends Ouverture du marché des agences libres plus tard cette semaine, CLG autorise deux de ses acteurs, Ruin et Wiggily, à rechercher d’autres offres dans le paysage professionnel avant l’expiration de leurs contrats le 17 novembre.

Cette intersaison, Ruin et Wiggily seront les seuls joueurs de la formation de départ du CLG dont les contrats seront retirés des livres de l’organisation. Le reste de la formation principale de l’équipe (à l’exception du joueur de soutien remplaçant Fill) devrait rester sous contrat jusqu’en 2021.

Je suis toujours sous contrat avec CLG jusqu’au 17 novembre, mais je suis autorisé à rechercher des offres pour 2021. Vous pouvez me contacter à [email protected] ou me dm ici si vous êtes intéressé 🙂 – Ray Griffin (@lol_Wiggily) 11 novembre 2020

La saison dernière, CLG n’a remporté que huit des 37 matchs qu’il a disputés tout au long de l’année. Dans cet esprit, il ne devrait pas être surprenant de voir l’équipe chercher à passer d’une partie de sa composition à l’horizon 2021.

La décision de CLG de permettre à Ruin et Wiggily de rechercher des opportunités ailleurs dans les LCS démontre l’idée que la franchise cherche à reconstruire au moins le haut de sa liste. Cependant, il n’est pas clair si l’organisation cherchera à reconstruire complètement toute sa liste à l’avenir.

Je suis toujours sous contrat avec CLG jusqu’au 17 novembre, mais je suis autorisé à rechercher des offres pour 2021. Dms ouvert ou [email protected] Retweets appréciés😊 – Ruine (@ruin_lol) 11 novembre 2020

Quant à Ruin et Wiggily, les deux joueurs chercheront sûrement à avoir une saison de rebond en 2021. Compte tenu du fait que le duo top lane / jungle a sous-performé par rapport à ses contemporains lors du Summer Split, les deux pros devront réaffirmer leur valeur aux prétendants avant la saison 2021.

Quant à CLG, il appartiendrait à l’organisation de reconstituer sa liste à partir de zéro après une saison 2020 terne. Bien qu’il y ait eu des éclairs de force tout au long de l’année, l’équipe n’a finalement pas réussi à impressionner à une échelle soutenue.

La période d’agence libre de LCS devrait s’ouvrir complètement le 16 novembre.

