Cléopâtre: des choses que vous ignoriez sur le dernier souverain d’Égypte

Histoire ancienne | 16 octobre 2020

Très probablement un portrait peint à titre posthume de Cléopâtre avec des cheveux roux et ses traits du visage distincts, portant un diadème royal et des épingles à cheveux perlées, d’Herculanum romain, Italie, 1er siècle de notre ère. (Ángel M. Felicísimo / Wikimedia Commons)

Même si elle est l’une des figures les plus connues de l’histoire, la vie de Cléopâtre (ou Cléopâtre VII, pour être plus historiquement exacte) n’est en réalité connue qu’à grands traits. Elle a gouverné l’Égypte ancienne dès son plus jeune âge, d’abord aux côtés de son père avant de prendre les rênes avec ses deux jeunes frères et enfin, avec son fils. Connue pour sa beauté et ses liaisons romantiques avec certains des les hommes les plus puissants du monde occidental autant que son sens politique, Cléopâtre a passé trois décennies à s’occuper de l’Égypte d’une manière ou d’une autre, mais séparer sa vraie vie de la mythologie qui l’entoure est plus difficile que vous ne le pensez.

Né pour être reine

Sans une histoire contemporaine de la vie de Cléopâtre, il n’y a aucun moyen de connaître la situation exacte entourant les débuts de la vie de ce jeune dirigeant. Nous devons remercier l’érudit gréco-romain Plutarque pour une grande partie de ce que nous savons d’elle, mais même alors, sa vie demande du travail à reconstituer. Née vers 69 avant notre ère pour Ptolémée XII, il est fort probable que sa mère était la demi-sœur de Ptolémée, Cléopâtre V Tryphaena. Après la mort de son père en 51 avant notre ère, le trône est passé à l’adolescente Cléopâtre et à son frère de 10 ans, Ptolémée XIII.

Cléopâtre avant César de Jean-Léon Gérôme, huile sur toile, 1866 (Jean-Léon Gérôme / Wikimedia Commons)

Cléopâtre et César

Presque immédiatement après que Cléopâtre soit montée sur le trône, les conseillers de son frère l’ont poussée hors d’Égypte, probablement parce qu’ils savaient qu’elle pouvait exercer sa volonté mieux que lui. Elle fui en Syrie, où elle passa l’année suivante à rassembler une suite de mercenaires et de voleurs. En 48 avant notre ère, Cléopâtre est retournée en Égypte pour faire la guerre à Pelusium, une zone située à l’est du pays près du delta du Nil.

Au même moment où elle jouait pour le trône égyptien, Jules César arriva à Alexandrie et tout le monde voulait un morceau du souverain romain. Plutôt que de laisser son frère se faire aimer de César, Cléopâtre se rendit à Alexandrie déguisée, soi-disant enveloppée dans un tapis, et se dévoila à César, qui fut immédiatement frappé par la jeune beauté. Il a joué un rôle déterminant dans la réintégration de Cléopâtre en tant que dirigeant de l’Égypte, bien qu’elle ait été rejointe sur le trône par son frère de 13 ans, Ptolémée XIV. En peu de temps, Cléopâtre a donné naissance à Ptolémée César, mieux connu sous le nom de «Petit César». (Pas la pizza.)

Le banquet de Cléopâtre de Giovanni Battista Tiepolo, peinture à l’huile sur toile, 1744 (National Gallery of Victoria / Wikimedia Commons)

Cléopâtre la règle

On ne sait pas quel genre de règle était Cléopâtre, mais Plutarque note qu’elle était assez populaire auprès du public parce qu’elle a fait tout son possible pour se faire aimer du peuple égyptien. Comme la plupart des dirigeants d’Alexandrie, Cléopâtre était de Descendance grecque, mais elle a tenu à parler la langue égyptienne et à suivre les coutumes égyptiennes, contrairement au reste de sa famille. Elle est allée jusqu’à commander un portrait d’elle-même dans le style égyptien traditionnel qui l’appelait «celle qui aime son pays», ce qui pourrait faire d’elle la première politicienne à utiliser le patriotisme pour convaincre son peuple.

Pendant son règne avec Ptolémée XIV, on pense qu’elle a fait offenser son frère par un groupe de ses partisans. Elle a ensuite amené son fils, le petit César (ou Césarion, si vous voulez), âgé de trois ans, pour occuper la place de son frère mort.

Porte de Cléopâtre à Tarsos (aujourd’hui Tarse, Mersin, Turquie), le site où elle a rencontré Mark Antony en 41 avant notre ère (US Air Force / Wikimedia Commons)

Cléopâtre et Marc Antoine

Suivant le assassinat de César en 44 avant notre ère, Cléopâtre a jeté son dévolu sur Mark Antony, un général qui a joué un rôle clé dans la transformation de Rome d’une république en Empire romain. Après que Cléopâtre a envoyé quatre légions romaines pour soutenir la candidature d’Antoine pour le gouvernement romain sur Brutus et Cassius, il a invité le souverain égyptien rusé à la ville cicilienne de Tarse pour avoir une réunion des esprits.

À l’arrivée à Tarse, Cléopâtre et Antoine a commencé une longue romance cela a continué en Egypte quand Antoine a quitté sa troisième femme, Fulvia, et leurs trois enfants avant de suivre le pharaon dans sa patrie. Il a passé l’hiver de 41 à 40 avant notre ère à Alexandrie à le vivre – le couple a même formé un club de boisson appelé « The Inimitable Livers » pendant leur temps ensemble. Après le départ d’Antoine d’Égypte pour prouver son allégeance à la famille de Fulvia, Cléopâtre a donné naissance à des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Selene.

Vénus et Cupidon de la maison de Marcus Fabius Rufus à Pompéi, très probablement une représentation de Cléopâtre VII. (Artiste inconnu / Wikimedia Commons)

La colère de Mme Antony

Une chose qui est claire à propos de l’époque de Cléopâtre en tant que dirigeante, c’est qu’elle a transformé l’Égypte en une nation incroyablement prospère. Il n’est pas surprenant qu’en 37 avant notre ère, Antoine soit retourné en Égypte pour demander des fonds pour payer sa guerre contre la Parthie en échange de Chypre, de la Crète, de la Libye, de Jéricho et d’une grande partie de la Syrie et du Liban. En recueillant des fonds en Égypte, Antoine et Cléopâtre ont eu un autre enfant, Ptolémée Philadelphos, en 36 avant notre ère.

Tout l’argent du monde n’aiderait pas la guerre d’Anthony contre les Parthes. Il a été vaincu facilement, et au lieu de retourner à Rome et sa femme, Octavia, Antoine est retourné en Égypte et les armes de Cléopâtre. Accepter Antoine de retour après des années de « veulent-ils, ne seront-ils pas » s’est avéré être la perte de Cléopâtre. En 34 avant notre ère, Antoine a déclaré le fils de Césarion César et héritier légitime tout en évitant ses enfants adoptifs avec Octavia, ce qui était une énorme erreur. Octavia a commencé à faire circuler de la propagande selon laquelle Cléopâtre a mis Antoine sous son charme et l’a incité à abandonner Rome pour toujours. Deux ans plus tard, Antoine a été déchu de ses titres et Octavia est entré en guerre avec Cléopâtre.

La mort de Cléopâtre par Jean-Baptiste Regnault, huile sur toile, 1796–1797. (Musée Kunstpalast / Wikimedia Commons)

Mort d’un pharaon

Les forces égyptiennes n’étaient d’aucune utilité pour l’armée romaine, profondément vaincue à la bataille d’Actium lorsque les navires de Cléopâtre se sont juste levés et ont déserté le combat. Dans le feu de la bataille, les rumeurs selon lesquelles Cléopâtre était morte du suicide ont commencé à tourbillonner, et quand Antoine en a eu vent, l’ancien chef romain est tombé sur son épée sans hésitation. Il aurait entendu la vérité quelques instants avant sa mort.

Les événements entourant la mort réelle de Cléopâtre peu de temps après sont beaucoup plus curieux. Nous savons qu’elle (et prétendument deux de ses servantes) a probablement ingéré du poison avant d’être retrouvée morte en 30 avant notre ère, mais dans des versions plus sauvages du conte, elle s’est enfermée dans sa chambre avec un asp, le symbole de la royauté divine. , et lui a permis de la mordre. Quoi qu’il en soit, après sa mort, Cléopâtre était enterré à côté d’Antony pour les rejoindre pour toujours.