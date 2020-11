Clearpay s’apprête à lancer en magasin l’option Acheter maintenant, payer plus tard une fois que la rue principale rouvrira

Le fournisseur de Buy Now Pay Later, Clearpay, a pour objectif de lancer une option en magasin l’année prochaine, alors que le secteur considère la grande rue comme la prochaine frontière de son expansion. L’activité, qui fait partie d’Afterpay en Australie, compte 1,2 million d’utilisateurs dans le Royaume-Uni qui utilisent Clearpay pour répartir les paiements lors de leurs achats en ligne. L’ajout d’une option en magasin permettra aux acheteurs d’emporter les articles chez eux sans payer le prix total à l’avance. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Dans une interview avec i, le directeur général de Clearpay au Royaume-Uni, Carl-Olav Scheible, a déclaré: «C’est la partie qui connaît la croissance la plus rapide. de nos activités en Australie, c’est donc important. Les détaillants et les consommateurs l’adorent. »Il a ajouté que le déploiement aurait pu intervenir plus tôt si les verrouillages de Covid-19 n’avaient pas retardé l’initiative. Lire la suite Black Friday 2020: Comment trouver le meilleur des offres en ligne de cette année, selon les acheteurs avertis Partenariats de la rue haute En attendant, Clearpay s’est cette semaine en partenariat avec une sélection de nouveaux détaillants, notamment Topshop et Topman, Pandora, Jo Malone, Clinique et H Samuel en préparation d’une saison de magasinage de Noël qui devrait se dérouler principalement en ligne.La décision d’offrir ses services dans les magasins verrait Clearpay suivre les talons de sa rivale, Klarna, qui exploite déjà un service de magasinage physique. , et Paypal, qui teste l’utilisation des magasins après le lancement de son offre «pay-in-3» le mois dernier. Changement des habitudes de consommation Klarna elle-même a été fondée en 2005 Elle intervient en même temps que le secteur Buy Now Pay Later fait l’objet d’une surveillance accrue, avec la Financial Conduct Authority examine actuellement les services dans le cadre d’un examen du crédit non garanti. Les recommandations issues de l’examen devraient être présentées au début de l’année prochaine. M. Scheible a déclaré qu’il était compréhensible que l’industrie relativement jeune soit mise au microscope. «Quand quelque chose ne rentre pas dans un seau défini et que quelque chose est nouveau, le régulateur doit l’examiner», a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas réglementés, mais nous travaillons avec la FCA et nous nous conformons à ses directives.» Une partie de la préoccupation concernant Acheter maintenant, payer plus tard est que les produits attirent principalement les jeunes consommateurs, ce qui fait craindre aux militants d’être encouragés à faire preuve d’insouciance décisions de dépenses. Mais M. Scheible a déclaré que la popularité des services faisait partie d’un changement plus large dans la composition de l’industrie mondiale des paiements. «Le chèque a pratiquement disparu. L’argent liquide est considérablement réduit En matière de plastique, de crédit par rapport à débit, les cartes de crédit sont en baisse. »Il a déclaré que Buy Now Pay Later remplace les cartes de crédit chez les jeunes acheteurs qui« se méfient des produits financiers traditionnels ».

