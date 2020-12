Classy Cavani ne ressemble plus à un «  achat panique  » chez United – Football

in

Quand Edinson Cavani a rejoint Manchester United le jour de la date limite de transfert en octobre, cela a été largement décrit comme une «signature de panique» avec l’arrivée du joueur de 33 ans considérée comme un accord désespéré par un club qui n’avait pas réussi à atteindre ses objectifs principaux.

Mais après sa performance exceptionnelle à Southampton dimanche, entrant à la pause pour créer un but et en marquer deux, y compris le vainqueur tardif lors d’un retour 3-2, l’Uruguayen semble loin du joueur délabré que certains soupçonnaient qu’il pourrait être.

Ses buts ont été superbement pris, son mouvement dans la surface a remporté les applaudissements de son manager Ole Gunnar Solskjaer et de nombreux observateurs et, même si cela ne faisait que 45 minutes, il avait l’air loin d’un joueur après sa date de péremption.

« Pour moi, c’est l’un de ces attaquants qui peuvent sentir le but, comme vous l’avez vu deux fois », a déclaré le milieu de terrain de United, Bruno Fernandes.

«Il a senti le but, il faut avoir ce sentiment pour marquer ces deux buts. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines et quelques mois, Edi va nous aider et il aide déjà.

Les points d’interrogation sur Cavani étaient certainement justifiés.

Il était disponible sur un transfert gratuit – et l’avait été tout au long de la saison serrée – et beaucoup se demandaient pourquoi, s’il était vraiment un joueur recherché par United, ils ne l’avaient pas signé peu de temps après son départ du Paris St Germain.

Le soupçon était qu’après avoir échoué à obtenir le sriker norvégien Erling Haaland dans la fenêtre de janvier, puis finalement incapable de conclure un accord pour son coéquipier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, United avait, à la dernière heure, appelé l’agent de Cavani juste pour ajouter un en avant d’une sorte à l’équipe de Solskjaer.

Mais pour une équipe United qui a de nombreuses options d’attaque avec des joueurs comme Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, mais pas de véritable avant-centre classique et sans but, Cavani semble bien plus qu’une option utile.

« Ils avaient Rashford et Greenwood là-bas en première mi-temps », a déclaré le spécialiste de la BBC Alan Shearer. «Ils pourraient bien finir par être des avant-centres, mais c’est exactement ce qui leur manquait en première mi-temps – un vrai numéro neuf.

CALENDRIER PARFAIT

Solskjaer, un braconnier sous Alex Ferguson à United, a travaillé dur pour que ses jeunes attaquants fassent les bons coups dans la surface pour trouver les positions cruciales pour marquer, mais il a maintenant un joueur qui n’a besoin d’aucune instruction dans cet art.

«Edinson a fait le tour du bloc et a marqué tellement de buts et joué au football pendant si longtemps. Il a été entre ces poteaux tant de fois, il a déjà vu ce match, il a déjà marqué ce but », a déclaré Solskjaer.

«Il sait exactement où se déplacer et son meilleur ami dans la boîte est ce que Sir Alex me disait toujours:« Votre meilleur ami dans la boîte est l’espace », et il entre dans cet espace avec un timing parfait.»

Cavani, qui a marqué 138 buts en 200 matches de Ligue 1 pour le PSG et 51 sur 118 pour l’Uruguay, a eu le temps de se mettre à niveau après avoir raté les préparatifs de pré-saison, mais le skipper de United Harry Maguire n’a pas été surpris par son impact sur Dimanche.

«Je suis tellement content pour lui. Il est sans club depuis quelques mois donc il arrive et rattrape son retard. C’est un grand professionnel, il est génial d’avoir partout, il est génial dans le vestiaire et vous avez vu aujourd’hui ce qu’il apporte au club.

«Son mouvement lorsque la balle est large est à un niveau que peu d’attaquants peuvent atteindre. Il est toujours en mouvement, toujours à travers les gens et c’est pourquoi il a toujours marqué des buts.

Cavani doit maintenant espérer qu’une enquête de la FA sur sa publication supprimée sur les réseaux sociaux, qui comprenait un mot à connotation raciale, n’entraînera pas le renvoi de l’Uruguayen sur la touche.

(Reportage de Simon Evans; Édité par Ken Ferris)