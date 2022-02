Classroom of the Elite : la saison 2 enfin annoncée officiellement après 4 ans d’incertitude

Classroom of The Elite est un anime très intéressant basé sur le light novel du même nom. Après quatre ans sans mise à jour, la franchise a annoncé une suite à Classroom Of The Elite, rendant plusieurs de ses fans excités par la prochaine saison 2 de l’anime.

L’anime suit l’histoire de plusieurs élèves d’une école qui sont jugés en fonction de leurs performances sociales et scolaires. Grâce à son histoire originale, l’anime explore toutes les facettes de problèmes réalistes en se plaçant dans un monde fictif. La saison 1 a reçu plusieurs réactions positives. Les fans perdaient espoir après que l’anime n’ait fait aucune annonce pendant environ quatre ans. Cependant, pour le bonheur de tous ses fans, l’anime revient avec une suite de Classroom Of The Elite.

Classroom of the Elite est basé sur le light novel écrit par Shōgo Kinugasa et illustré par Shunsaku Tomose. Le light novel a été publié par Media Factory en 14 volumes de 2015 à 2019. En 2017, il a été adapté en série animée par le studio Lerche. La première saison de Classroom Of The Elite s’est déroulée de juillet 2017 à septembre 2017 pour 12 épisodes. Enfin, la franchise a mis à jour ses fans avec une suite de Classroom Of The Elite. Voici tout ce que nous savons sur l’anime à venir.

Annonce de la suite de Classroom of the Elite

La saison 2 tant attendue de l’anime va enfin être produite. L’annonce a été faite sur le site officiel de l’anime. Parallèlement, le premier teaser visuel de l’anime réalisé par Tomose Shunsaku sensei a également été publié. D’autres détails sur l’anime seront publiés ultérieurement. Nous espérons que tous les acteurs principaux et les membres du personnel reprendront leur rôle.

🚨 CLASSROOM OF THE ELITE 🚨 Ceci n'est pas un exercice, la S2 de l'anime vient d'être officiellement annoncée ! pic.twitter.com/CqxEpt5HTB — Crunchyroll FR (@Crunchyroll_fr) February 21, 2022

De quoi parle Classroom Of The Elite ?

Classroom of the Elite se déroule dans un futur lointain, dans l’école d’éducation avancée de Tokyo Metropolitan. Les élèves sont répartis selon un modèle unique en classes, allant des élèves considérés comme très supérieurs aux élèves considérés comme inférieurs. Le protagoniste de l’anime est Kiyotaka Ayanokōji, un personnage qui est placé dans la classe des étudiants apparemment inférieurs. Malgré une intelligence élevée, il a du mal à se faire des amis. Jusqu’à ce qu’il rencontre Suzune Horikita et Kikyō Kushida.

Pour ceux qui ne connaissent pas, l’anime Classroom of The Elite est dispo en streaming sur Crunchyroll en France.