Classement Pick’em de la Ligue des Mondiaux 2020

Le 2020 League of Legends Le championnat du monde est en cours, marquant la dixième édition de l’un des plus grands événements de l’esport.

Le tournoi de cette année a été plein de surprises, allant d’incroyables bouleversements en phase de play-in aux déceptions miraculeuses en phase de groupes. Il est en passe d’être le monde le plus excitant et imprévisible à ce jour.

Le défi Pick’em Worlds est un jeu de prédictions et de bouleversements. Plus vous choisissez correctement d’équipes pour gagner ou perdre, plus vous gagnez de points. Et plus vous gagnez de points, plus vous vous classerez haut dans le classement.

Vous gagnerez deux points chacun pour prédire correctement quelles équipes se qualifieront pour la phase à élimination directe, ainsi que trois points supplémentaires si vous les obtenez dans le bon ordre. Appelez le groupe complet et vous gagnerez deux points supplémentaires et obtiendrez le score maximum de 16 points par groupe.

Voici le classement du défi pick’em du Mondial de cette année.

