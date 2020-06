Classement des méchants du film de Schwarzenegger The Running Man

L’homme qui court est l’un des films les plus sous-estimés des années 80 principalement au panthéon de Arnold Schwarzenegger des films. Situé dans une société futuriste où les criminels peuvent gagner leur liberté en participant à un jeu mortel appelé L’homme qui court, où ils doivent échapper aux « harceleurs » qui tentent de les tuer. Bien entendu, il y en a plus, car les complots abondent. Le film était très vaguement basé sur le Richard Bachman roman du même nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Richard Bachman est Steven King, qui a écrit l’histoire en seulement une semaine, et a déclaré que les Richards d’Arnold ne pouvaient pas être plus éloignés de la version du livre. La meilleure partie du film, cependant, sont les harceleurs. Les méchants des années 80, classons-les du pire au meilleur.

5) Buzzsaw

Un maniaque maniant la tronçonneuse, Buzzsaw est joué par Gus Rethwisch. Tout sur ce personnage est un cliché, de sa coupe de cheveux plate à ses traits en blocs. Ils ont dû lui donner une moto même pour avoir l’air cool. Il sort l’un des coureurs et obtient l’un des meilleurs monolignes d’Arnold après l’avoir divisé en deux avec sa propre tronçonneuse: « Il a dû renverser ».

4. Sub Zero

Presque aussi boiteux que Buzzsaw, Sub Zero nous rappelle que les patins de hockey des années 80 étaient les pires. Tout le monde sait que tout tourne autour du masque. Joué par Professeur Toru Tanaka, nous pouvons au moins féliciter les cinéastes de ne pas l’avoir transformé en un méchant chinois caricatural. Au lieu de cela, il combat Richards et ses cohortes dans une patinoire de hockey dérangée. Il rencontre sa fin par Arnold l’étouffant avec du fil de fer barbelé, avant de prononcer peut-être la ligne la plus emblématique du film: « Voici Sub-Zero! Maintenant, tout simplement Zero !! »

3. Captain Freedom

Joué par Jesse « The Body » Ventura, Captain Freedom est installé comme le harceleur ultime. Sauf qu’il refuse de se battre lorsque le réseau essaie de lui faire porter du matériel, il considère la merde et les ordures. Voici l’un des discours les plus exagérés sur le jeu.

En fin de compte, Captain Freedom devient la toute première vidéo fausse profonde alors qu’il affronte Arnold dans un combat qui peut être décrit comme deux plaques de boeuf qui se rencontrent. C’est un film d’action épique, même si on nous rappelle environ 800 fois que le combat est faux. Pourtant, difficile de battre le dévouement de Freedom au jeu.

2. Boule de feu

Fireball est joué par la légende du football Jim Brown, et il a fanfaron. Depuis L’homme qui court a truqué tous ses gagnants pour garder le public intéressé et Fireball est celui qui les a tous tués, il va de soi qu’il est le second harceleur en chef de Freedom. Il obtient également la meilleure mort, car Arnold coupe sa conduite de carburant et le fait exploser avec une fusée éclairante. Soyons honnêtes, cependant; ils sont tous pâles par rapport à…

Stalker n ° 1 de Running Man: Dynamo

Comment quelqu’un d’autre aurait-il pu être numéro un? Un tueur de chanteur d’opéra qui porte la pire version des années 80 d’un costume technique possible, qui lui tire également la foudre des mains? Je veux dire, regardez cette entrée:

Que mes amis sont la perfection. Dynamo a été joué par Erland Van Lidth De Jeude, qui était un véritable chanteur d’opéra, lutteur amateur et acteur. Malheureusement, quelques mois seulement après avoir terminé le film, il est décédé d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 34 ans. Dynamo survit même à sa rencontre avec Arnold, seulement pour être électrocuté dans son costume dans un couloir lorsque les arroseurs se mettent en marche. Une fin boiteuse pour le meilleur méchant du film.

Une mention d’honneur va à l’hôte de L’homme qui court Killian, joué par Richard Dawson. Regardez, comme beaucoup de films d’action que nous connaissons et aimons, rien de ce film n’a de sens. Nous nous sommes présentés pour une raison et une seule raison: regarder Arnold battre des gens et monter dans une ligne. Que nous ayons tant de méchants mémorables n’est que la cerise sur le gâteau.

Le post Classement The Bad Guys du film Schwarzenegger The Running Man est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.