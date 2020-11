Classement des films de Paul Thomas Anderson du pire au meilleur

Paul Thomas Anderson est un cinéaste visionnaire inégalé avec un dévouement incroyable à ses personnages. Sa mosaïque de protagonistes et d’antagonistes mémorables et uniques a fait pour certains des personnages les plus remarquables du cinéma.

Il repousse les limites de la narration en racontant des histoires centrées sur les stars du porno dans Boogie Nights, aux couturiers de Phantom Thread, à tout ce qui se trouve entre les deux dans Magnolia! Ce type de flexibilité narrative fait de Paul Thomas Anderson (PTA) un talent vraiment rare qui s’efforce d’innover et de créer des images distinctement différentes.

Anderson est un réalisateur d’acteurs, il est clair que travailler avec des interprètes et développer leurs personnages en collaboration est là où PTA excelle vraiment. Cette attitude lui a permis de travailler avec d’innombrables talents d’écran tels que Daniel Day-Lewis, Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Tom Cruise et Julianne Moore.

Son expertise créative a fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables travaillant aujourd’hui et sa filmographie est tout aussi impressionnante.