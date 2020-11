Classement des 10 meilleurs films Disney & Pixar depuis 2000

Disney, la maison câline universellement aimée du long métrage d’animation, a subi de nombreux changements depuis 1937, date à laquelle ils ont sorti le premier long métrage d’animation, Blanche-Neige et les Sept Nains.

Il a connu des périodes de déclin et de résurgence, un âge d’or et une renaissance. Pourtant, à travers tout cela, ils ont continué à raconter des histoires de châteaux et de dragons, de royauté et de pauvres.

Depuis le début du siècle, le rôle de Disney a été remis en question dans le monde de l’animation moderne, de nombreux autres studios ayant réussi à tout donner, et Pixar à la fin des années 90 était l’un d’entre eux.

Livrant le premier film Toy Story et la naissance du long métrage d’animation par ordinateur, Pixar, bien que Disney rachète plus tard le studio et en fasse une partie de leur empire, reste sa propre entité.

Les luttes auxquelles Disney a été confronté dans le domaine de l’animation à la suite de la renaissance des années 90 et de la montée en puissance d’autres studios ont fait en sorte que les résultats du box-office en souffraient et qu’ils devaient retourner à la planche à dessin – littéralement. La nomination du fondateur de Pixar, John Lasseter, en tant que chef de toutes les animations pour Pixar et Disney a été une révélation, et ils ont rapidement retrouvé leurs marques, se lançant dans une nouvelle ère de qualité.

Nous avons donc combiné les meilleurs films que Disney et Pixar ont à offrir depuis 2000 et les avons classés pour votre plaisir.