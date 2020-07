Classement de Twitch Rivals Spirit Blossom Runeterra NA

Le jeu compétitif entre huit équipes a commencé aujourd’hui, avec un gameplay en Légendes de Runeterra, Tactiques de combat d’équipe, et League of Legends pour la série Twitch Rivals European Spirit Blossom Rift.

La série Sprit Blossom Rift comprend huit équipes en Europe et en Amérique du Nord avec un total de 96 streamers en compétition pour un prize pool total de 200 000 $. Le premier jour du tournoi a présenté un Leur tournoi le 15 juillet, suivi d’un TFT tournoi le 16 juillet. League of Legends le gameplay s’est déroulé sur deux jours, du 22 au 23 juillet.

La région NA a présenté un certain nombre des meilleurs streamers dans Leur, TFT, LoL. Les capitaines des huit équipes ont été choisis par Twitch Rivals, tandis que les cinq autres membres de l’équipe ont été repêchés par les capitaines. Les équipes s’affrontent dans la série multi-titres pour courir la chance de remporter le titre de championnat Twitch Rivals European Spirit Blossom Rift Series et jusqu’à 30 000 $.

Au total, 40 joueurs NA ont participé au Leur événement d’aujourd’hui, le premier des trois tournois de la série Twitch Rivals Spirit Blossom. Un certain nombre de joueurs ont été favorisés, allant des meilleurs streamers aux joueurs professionnels comme Swim, Hyped et Bruised by God. Rejoindre également les premiers rangs était Leur le lanceur Cassanova, avec Dog Dog et Souless.

Capture d’écran via Twitch Rivals

Chaque bloc attribuait des points aux équipes en fonction du classement. La première place dans le bloc A, par exemple, a valu à une équipe 300 points alors que dans le bloc E elle n’a attribué que 100 points.

Capture d’écran via Twitch Rivals

Team Evil Geniuses Swim a apporté quelques decks «épicés» au tournoi aujourd’hui et était sur son A-game tout au long de chaque match, se méritant une victoire en finale contre Hyped de Team Liquid.

Swim était prêt pour le tournoi d’aujourd’hui, prenant un congé de streaming et d’entraînement avec un groupe de Leur joueurs au cours de la semaine dernière. L’équipe Soju, un grand favori de la les TFT tournoi. Mismatched Socks est resté invaincu dans le tournoi d’aujourd’hui tandis que Delicious Milk et Soju ont terminé premiers dans leurs blocs.

Capture d’écran via Twitch Rivals

TFT

Les équipes étaient divisées en cinq lobbies, huit joueurs par lobby. Les joueurs ont concouru en quatre vagues, suivies d’une cinquième vague pour les huit premiers points. Chaque vague attribuait des points en fonction du classement. Les trois premiers TFT les joueurs ont avancé dans un lobby tandis que les trois derniers concurrents ont reculé. Les gagnants du lobby 1 ont gagné plus de points que les autres lobbies à la fin du tournoi pour un total de 5 000 points.

Lobby un

Premier: 75 points

Deuxième: 60 points

Troisième: 55 points

Quatrième: 50 points

Cinquième: 45 points

Sixième à huitième: 40 points

Lobby deux

Premier: 50 points

Deuxième: 45 points

Troisième: 40 points

Quatrième: 35 points

Cinquième: 30 points

Sixième à huitième: 25 points

Lobby trois, quatre et cinq

Premier: 35 points

Deuxième: 30 points

Troisième: 25 points

Quatrième: 20 points

Cinquième: 15 points

Sixième à huitième: 10 points

Cinquième vague bonus

Premier: 100 points

Deuxième: 80 points

Troisième: 70 points

Quatrième: 60 points

Cinquième: 40 points

Sixième: 30 points

Septième: 20 points

Huitième: 20 points

Capture d’écran via Twitch Rivals

Les capitaines d’équipe ont utilisé une stratégie de placement lors de l’affectation des joueurs aux lobbies, cherchant à maximiser les points gagnés tout au long du tournoi. Favoris pour le TFT tournoi inclus Grandvice8, Khroen, Dog Dog et Soju.

Soju et Kurumx ont été les plus performants au cours de quatre vagues, suivis de Grandvice8 et Khroen. Lohpally et Delicious Milk ont ​​également été en mesure de se classer dans le top huit tandis que Hyped a grimpé du hall trois pour se classer parmi les huit premiers et participer à la dernière vague de bonus.

Capture d’écran via Twitch Rivals

L’équipe de Soju comptait trois concurrents dans le hall final, tandis que les autres équipes n’avaient pas un seul joueur qui faisait partie des huit premiers pour gagner des points supplémentaires pour leurs équipes. Hyped dirigeait une solide série de six Vanguard et Mystic, mais le lobby final était consacré à Soju exécutant Jinx Blaster / Brawler et «les garçons».

Capture d’écran via Twitch Rivals

En route vers le League of Legends tournoi Team Soju avait une avance stupéfiante de près de 400 points au total grâce au balayage dans les deux TFT et Leur. En deuxième place, l’équipe Becca, suivie de près par l’équipe Swimstrim.

Capture d’écran via Twitch Rivals

League of Legends

le Ligue Le tournoi comptait huit équipes qui ont été divisées en deux groupes principaux pour se battre dans les meilleurs matchs de repêchage du tournoi, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales. Chaque match gagné valait 125 points et un total de 7000 points était disponible pour les équipes à gagner dans le Ligue partie de la série Spirit Blossom Rift. Le tournoi s’est déroulé sur deux jours.

La première journée a consisté en six doubles rondes à la ronde avec les huit équipes NA divisées en deux groupes.

L’équipe Trick2g et Emiru étaient les favoris à la Ligue partie du tournoi, tandis que l’équipe Soju, Becca et Swimstrim ont dû remporter quelques victoires pour conserver leur première place au classement général. L’équipe Swimstrim a réussi à aller 4-2, mais l’histoire de la journée était Team Trick2g et Team Emiru invaincu à 6-0.

Capture d’écran via Twitch Rivals

La deuxième journée devait présenter l’équipe Emiru contre l’équipe xChoco Bars en demi-finale du groupe A, tandis que l’équipe Swimstrim affrontait l’équipe Trick2g dans le groupe B.Avant la deuxième journée de Ligue action, l’équipe Soju est restée en tête du classement général, mais chutera probablement après les éliminatoires. Et la différence de points entre les quatre équipes qui progressaient était minime.

Capture d’écran via Twitch Rivals

Le deuxième jour de LoL comportait des matchs de demi-finale avec l’équipe Emiru et l’équipe Trick2g privilégiées pour la finale. L’équipe Emiru a battu l’équipe nageur dans le premier match au meilleur des trois mais leur est tombée dans les deux matchs suivants. L’équipe Trick2g a cependant poursuivi sa séquence sans défaite, balayant l’équipe xChoco Bars et se qualifiant pour la finale face à l’équipe Swimstrim.

Capture d’écran via Twitch Rivals

L’équipe Swimstrim était prête pour l’équipe invaincue Trick2g, les balayant 2-0 en finale et remportant la série Twitch Rivals North American Spirit Blossom Rift.

Capture d’écran via Twitch Rivals

Bien que l’équipe Soju ait remporté le Leur et TFT tournois, marquant un total de zéro point en LoL, les a laissés à la quatrième place du classement général. L’équipe Trick2g a terminé deuxième et l’équipe Emiru a décroché une troisième place. La stratégie de Swim pendant le draft pour se concentrer sur LoL les joueurs ont payé, puisque l’équipe est repartie avec un titre et 30 000 $.

