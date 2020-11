Classement de l’Oscar des performances des gagnantes de la meilleure actrice de la dernière décennie

Gagner un Oscar est une chose, mériter de gagner en est une autre. Parfois, l’Académie n’aime rien de plus qu’une bonne surprise, un choc pour que les gens en parlent pendant des semaines et, à l’occasion, des années après (toux * toux Al Pacino *).

Une performance est évidemment subjective, et de nombreuses personnes différentes seront en désaccord sur la qualité ou la gravité de la performance.

Par exemple, un critique appelé Scott Mendelson a décrit la performance de Tom Hardy dans Venom comme suit: «Johnny Depp dans les premiers Pirates des Caraïbes ou Chris Klein dans Street Fighter: The Legend of Chun-Li». Le fait qu’il ne puisse pas décider ce qui rend Hardy plus regardable lors des visionnages ultérieurs est révélateur, car avouons-le, nous ne savons pas non plus de quoi il s’agissait.

Cependant, pour ceux dont le tour devant la caméra a été sélectionné pour concourir aux côtés des meilleurs de l’année et remporter les nominations des associations les plus grandes et les plus vénérables de l’industrie, les projecteurs sont encore plus féroces sur la question de savoir si leur performance tient ou non. contre ceux qui sont venus avant.

Dans cet esprit, nous classons les performances oscarisées données par les actrices principales au cours de la dernière décennie, de la moins méritante à la plus méritante.