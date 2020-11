Classement de chaque film d’Halloween du pire au meilleur

L’un des noms les plus légendaires de l’horreur, la série Halloween fait un meurtre littéral au box-office depuis maintenant quarante-deux ans.

Tout à l’arrière de la terreur au visage pâteux Michael Myers – l’une des icônes les plus reconnaissables du genre, et qui peut encore déclencher des selles involontaires simplement en regardant à travers les fenêtres.

Au cours de sa vie riche en histoires, la série a connu des sommets incroyables et des bas vraiment choquants qui la marquent comme l’une des franchises les plus intéressantes que le genre a à offrir – si vous avez à la fois les pierres et la force intestinale pour la mener à bien jusqu’au bout .

En raison de nombreux changements de réalisateurs, de productions précipitées et d’un manque de respect pour la continuité, la série est tombée en disgrâce parmi beaucoup ces dernières années, mais ne vous laissez pas dissuader, car plusieurs films de la série sont de véritables classiques. .

Comme toute série de longue date, il y aura forcément quelques puants dans le groupe, il vaut donc la peine de comprendre ce qui vaut la peine d’être regardé afin que vous puissiez prioriser votre visionnage d’Halloween et goûter le meilleur de cette série.

Avertissement: Spoilers Ahead!