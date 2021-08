Classe unique : accueillir des réfugiés pour sauver l’école du village, le téléfilm à revoir sur France 3

Déjà disponible sur Salto depuis le mois de novembre 2019, le film intitulé « Classe unique » va s’offrir une petite virée à la télé. En effet, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, France 3 a décidé de programmer la diffusion du long-métrage pour ce soir le 12 août à 21H05. Les fans du genre dramatique auront donc de quoi passer une bonne soirée devant leur écran de télévision. Créé par Gabriel Aghion (Police des Caractères, Sam) et réalisé par Pauline Rocafull (Plus belle la vie, Caïn) ainsi que Christel Gonnard (Heidi), le téléfilm nous embarque dans une incroyable histoire de migrants forcés de fuir leur pays pour une meilleure vie. Que nous réserve alors ce célèbre téléfilm, qui a déjà réussi lors de sortie à attirer plus de 3 millions de téléspectateurs ?

« Classe unique », de quoi ça parle ?

Si vous avez déjà pu voir les œuvres de Gabriel Aghion, vous savez déjà surement que ce genre de film est son domaine de prédilection. Pour ce long-métrage, il a décidé de se pencher sur une thématique très complexe, c’est la vie que mènent les réfugiés arrivés en France. Et l’histoire qu’il a réussi à raconter dans « Classe unique » a réussi à conquérir beaucoup de téléspectateurs lors de la sortie du film.

« C’est un thème très d’actualité puisque ça arrive beaucoup en France et ça marche très bien. Il y a une sorte d’obligation, comme quand il y a des catastrophes, et les gens vont l’un vers l’autre, et ça marche très bien », a expliqué Clémentine Célarié, l’actrice incarnant le rôle principal du film lors d’une interview.

Pour en revenir à l’intrigue du téléfilm à succès, le cinéaste nous emmène à Saint-Laurent, un petit village qui va très bientôt faire face à de grands changements. C’est là que nous retrouvons Jacques, médecin, mais aussi maire du village et comme d’élus en zone rurale, il est confronté depuis un certain moment à la désertification de son village. Par conséquent, la préfecture a pris la décision de fermer la classe unique de l’école, sauf si éventuellement, le maire accepte de faire un compromis. En effet, son village devra héberger des réfugiés et leurs enfants s’il veut garder la classe unique de l’école.

Évidemment, Jacques ne peut que se résigner à cette solution improbable qu’on lui impose. Bien sûr, cette décision ne plait pas à tout le monde au village et habitants sont divisés, certains sont très enthousiastes, tandis que d’autres se montrent hostiles envers les invités du maire, en les considérant même comme des intrus. Pourtant, peu à peu, vivre aux côtés d’Hassan, Yana ou encore Nassim change petit à petit les mentalités, jusqu’au jour où le maire découvre qu’un couple est en fait clandestin. Que va-t-il alors se passer pour le couple ? Jacques va-t-il les dénoncer ou les aider ? On le saura dès ce soir.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Pour incarner les personnages de son film, le cinéaste Gabriel Aghion a décidé de s’en remettre aux talents de grands acteurs, qui ont parfaitement réussi à donner vie cette incroyable histoire.

« Classe unique » mettra ainsi en scène Clémentine Célarié dans le rôle de Lucie, une sage-femme impliquée dans l’aide aux migrants et Sam Karmann dans celui de Jacques.

À leurs côtés, nous verrons également Samuel Jouy dans le rôle d’Olivier, Fanny Gilles dans le rôle de Nathalie, Amir El Kacem dans le rôle de Nassim, Ash Goldeh dans le rôle d’Hassan et Soundos Mosbah dans le rôle de Yana. Voilà donc ce qui vous attend pour ce soir. Donc, si vous êtes fans de ce genre de film dramatique, rendez-vous ce soir sur France 3 à 21H05 pour découvrir ou revoir le film « Classe unique ».