Clair-Obscur sur Netflix : Irene “Rene” Redfield et Clare Bellew ont-elles réellement existées ?

Clair-Obscur de Rebecca Hall est un film en noir et blanc centré sur deux femmes noires à la peau claire, Irene « Rene » Redfield et Clare Bellew, qui sont des amies d’enfance. Alors que leurs mondes se heurtent dans la ville de New York des années 1920, les similitudes et les différences dans leurs idéologies émergent et contrastent fortement. Le drame d’époque voit Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Alexander Skarsgård et Bill Camp dans des rôles centraux.

Le film a été salué pour son exploration audacieuse des identités noires et queer. Nous voyons comment Irene et Clare sont à la fois attirées et repoussées par les choix de vie de l’autre. Leur amitié tourbillonnante, marquée par une forte nuance étrange, est à la fois belle et turbulente. Naturellement, beaucoup sont curieux de savoir si Irene et Clare sont basées sur de vraies personnes. Betanews vous dit tout !

Irene “Rene” Redfield et Clare Bellew sont-elles basées sur de vraies personnes ?

Inutile de faire durer le suspens plus longtemps, non, Irene “Rene” Redfield et Clare Bellew ne sont pas basées sur de vraies personnes. Cependant, certains personnages et incidents de la vie réelle ont inspiré leurs personnages. Le premier film de Hall est basé sur le roman du même nom de Nella Larsen en 1929.

Nella Larsen, infirmière, bibliothécaire et écrivain, a imprégné ses écrits de ses propres expériences en tant que femme métisse qui pouvait passer pour blanche. Comme Irene et Clare, Larsen a grandi à Chicago puis a déménagé à New York.

Le personnage de Clare est un produit des ambiguïtés de Nella Larsen concernant son identité raciale. Comme Clare, Larsen avait la peau suffisamment claire pour passer pour blanc. Le père de Larsen était un immigrant de la colonie danoise des Antilles, tandis que sa mère était danoise. Son père est mort quand elle avait 2 ans ; sa mère s’est remariée et a eu une autre fille avec un autre immigrant danois. Comme Clare, Larsen a grandi dans la pauvreté et a été largement ignorée par sa famille.

Dans le film, Clare choisit d’abandonner son identité noire et épouse un homme blanc raciste, John Bellew, pour atteindre une vie de richesse, de sécurité et de luxe. De toute évidence, Larsen était intimement conscient des avantages et des risques de passer pour blanc. L’attitude sauvage et insouciante de Clare rappelle également l’esprit du modernisme qui s’était emparé de l’Amérique au début du 20e siècle, insufflant à beaucoup l’audace de défier les normes sociétales.

En revanche, Irène ne choisit pas de passer pour blanche dans son quotidien. Elle a un mari, Brian, qui travaille comme médecin, et deux fils, Ted et Junior. Elle mène une vie confortable mais fait toujours face aux conséquences d’une société de ségrégation raciale. L’adhésion féroce d’Irene à son identité noire, ainsi que son désir de maintenir son statut d’élite, vient de l’observation directe de Larsen d’individus noirs à l’Université Fisk (où elle a étudié) et à Harlem (où elle a vécu).

De plus, Nella Larsen était l’épouse d’Elmer Imes, le deuxième Afro-Américain à obtenir un doctorat. en physique, jusqu’à leur divorce en 1933. Elle a également passé beaucoup de temps avec les pionniers, écrivains, musiciens et intellectuels, de la Renaissance de Harlem et a été témoin de la façon dont ils ont exercé leur identité noire pour la liberté personnelle et pour lutter contre le racisme. Larsen a également vu comment une partie de l’élite noire a farouchement évité l’injustice raciale et a également abandonné son héritage culturel afin de gravir les échelons sociaux.

De plus, l’amitié de Larsen avec Carl Van Vechten, écrivain queer, photographe et mécène de la Renaissance de Harlem, forme la base de l’amitié d’Irene avec Hugh Wentworth. Les personnages d’Irene et Clare révèlent à quel point Larsen a profondément réfléchi aux étiquettes et aux institutions identitaires à médiation sociale – race, sexualité, mariage, maternité et amitié. Le milieu de Larsen a également contribué aux deux protagonistes.

En 1924, le cas très médiatisé de Leonard « Kip » Rhinelander et Alice Jones a mis en lumière les troubles des individus métis et des mariages interraciaux. Rhinelander – un homme blanc issu d’une puissante famille basée à New York – a poursuivi Jones – une femme de la classe ouvrière à la peau claire – et l’a accusée de cacher son ascendance noire afin d’atteindre sa richesse. Le jury a finalement statué en faveur de Jones, mais pas avant qu’elle ne soit soumise à une série d’examens corporels humiliants destinés à confirmer sa race.

Le risque que prend Clare en étant mariée à John devient trop évident quand on considère le sort de Jones, dont Larsen était certainement au courant. Ainsi, les propres négociations de Larsen avec son identité métisse informent la fiction Irene et Clare. La romancière a canalisé ses opinions passionnées sur les identités noires et queer dans les deux protagonistes. Bien qu’Irene et Clare ne soient pas exactement basées sur de vraies personnes, elles représentent certainement les histoires délibérément cachées de nombreux individus noirs d’Amérique des années 1920 ainsi que la qualité instable des identités personnelles et sociales.