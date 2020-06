Claes Bang avec Dracula Saison 2 pour explorer BACKSTORY & ORIGIN of the Bloodsucker !!! Mark Gatiss sortira-t-il la saison 2? Plot, Cast, Date de sortie, Trailer !!!

Drama est une série télévisée dramatique d’horreur créée par Mark Gatiss et Steven Moffat. La série Web est basée sur le roman du même nom de Bram Stoker (auteur irlandais). De plus, la série a été appréciée et appréciée par le public. Il n’y a qu’une seule saison de série Dracula et en espérant la deuxième saison. La série a été diffusée et diffusée sur Netflix et BBC One. Dans la première saison, il y a un total de trois épisodes, chaque épisode a duré de 88 à 91 minutes. La première saison a été diffusée le premier jour du nouvel an, janvier 2020, et a terminé la diffusion dans les trois jours consécutifs.

Aperçu de la saison 1 de Dracula et attentes de la saison 2

La série Dracula Saison 1 suit Claes Bang en tant que comte Dracula d’Europe de l’Est à ses rencontres avec les descendants de Van Helsing. Dans l’histoire, la légende du comte Dracula change avec de nouvelles histoires qui corroborent les actes répréhensibles choquants du vampire et révèlent son impuissance. Lors de la dernière saison, nous avons vu que Dracula avait bu le sang d’Helsing, qui avait un cancer. Nous pensions que Dracula était mort, mais dans l’interview, Mark Gatiss a déclaré que «Dracula est très difficile à tuer».

Dans la deuxième saison, nous pouvons voir la trame de fond et l’origine de Dracula. Peut-être que la nouvelle saison explorera davantage le comportement de Dracula et sa culpabilité précédente.

Qui fait partie du casting?

Le personnage principal de cette série est Claes Bang comme comte Dracula avec John Heffernan comme Jonathan Harker, Joanna Scanlan comme mère supérieure, Jonathan Aris comme capitaine Sokolov, Nathan Stewart-Jarrett comme Adisa, Catherine Schell comme duchesse Valeria, Dolly Wells comme sœur Agatha Van Helsing, Morfydd Clark comme Mina Murray et de nombreux acteurs sont impliqués dans la série.

Bande-annonce et date de sortie de la saison 2 de Dracula

Il n’y a pas de bande annonce publiée par l’officiel sur les plateformes sociales. La première saison de Dracula est arrivée cette année récemment avec trois épisodes. En raison de l’épidémie de COVID-19, toutes les productions du monde entier sont en pause. Les chances de la première de Dracula saison 2 cette année sont donc beaucoup moins. Cependant, si la condition s’améliore dans le monde entier, nous pourrons peut-être regarder la deuxième saison de Dracula vers la fin de 2021.

Crédit vidéo – Netflix