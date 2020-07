Civilization VI organise un week-end gratuit sur Steam

in

Si vous envisagez de plonger dans Civilization VI, c’est votre chance, car le jeu de stratégie a maintenant un week-end gratuit sur Steam. D’ici le 27 juillet, vous pourrez goûter à la sixième entrée de la série classique de Sid Meier, du développeur Firaxis Games, avant d’acheter potentiellement la version complète à un prix très avantageux.

Le week-end gratuit coïncide avec le lancement de l’Ethiopie Pack, le dernier déploiement de contenu dans le Season Pass du jeu 4X. Il apporte la civilisation éthiopienne, le nouveau chef Menelik II, un nouveau district pour la diplomatie et un nouveau mode de jeu, les sociétés secrètes, qui jette dans le mélange des cultistes et des vampires eldritch, entre autres ajouts légèrement rebutants.

Civilization VI a été lancé pour la première fois en 2016, apportant une nouvelle perspective à une formule fiable. Le but du jeu est le même que d’habitude – faire passer votre civilisation de maigres débuts à une superpuissance mondiale, en travaillant vers l’un des nombreux objectifs spécifiques pour remporter la victoire. Au cours des quatre années qui ont suivi sa sortie, Civ VI a obtenu deux extensions majeures, un mode bataille royale (qui est maintenant raconté par Sean Bean), le pass saisonnier susmentionné et un nombre croissant de mods, si le contenu de Firaxis n’est pas assez excitant .

Nous avons donné au jeu de base une critique élogieuse, Robert Zak a écrit: «Mais si quelqu’un vous a demandé de capturer l’esprit de Civilization, alors c’est définitivement ça. Plus que tout autre jeu Civ, VI est une joie d’être dans. » Nos éloges ont été cool pour les extensions Rise and Fall et Gathering Storm, mais pas de beaucoup.

Vous pouvez participer au week-end gratuit via Steam ici, où vous trouverez également la réduction de 75% si vous aimez ce que vous jouez. N’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs leaders de Civilization 6, si vous souhaitez quelques conseils pour devenir un leader mondial décent.

Partager : Tweet