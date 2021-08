City on a Hill : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

City on a Hill est une série télévisée policière qui suit Jackie Rohr, agent du FBI corrompu, et Decourcy Ward, assistant du procureur de Boston nouvellement nommé, dans leurs efforts pour prendre des mesures radicales contre les activités criminelles de la ville, motivées par des raisons personnelles différentes. Elle est créée par Chuck MacLean sur une idée originale de Ben Affleck, qui est également producteur exécutif de la série.

Les nombreuses références à l’histoire de Boston et aux crimes réels commis dans la ville dans les années 90 vont certainement amener les téléspectateurs à se demander si City on a Hill est basée sur une histoire vraie. Si vous êtes curieux de découvrir plus de détails sur les inspirations de la série et ses liens avec des événements du monde réel, Betanews a séparé pour vous les faits de la fiction.

City on a Hill est-elle tirée d’une histoire vraie ?

City on a Hill est basé en partie sur une histoire vraie. La série raconte une histoire fictive, mais la toile de fond dans laquelle elle se déroule est bien réelle. Elle incorpore également certains incidents réels, les rendant fictifs pour mieux les adapter au récit de la série. La série se déroule au début des années 1990 et traite de la criminalité et de la corruption à Boston à cette époque, en s’inspirant de divers événements survenus dans la ville qui ont conduit au Miracle de Boston.

Les origines de la série remontent au film de Ben Affleck “The Town”, qui est basé sur les vols de voitures blindées de Charlestown. Pour ce projet, Ben Affleck a fait des recherches approfondies sur l’histoire de Boston et a eu l’idée d’une émission de télévision se déroulant dans le Boston des années 90. Il a présenté cette idée à Chuck MacLean, qui a développé le concept et conçu une grande partie de l’histoire, des personnages et de l’univers de la série.

City on a Hill débute à la suite d’une affaire criminelle choquante qui a secoué les rues de Boston en 1989. Il s’agit de la célèbre affaire Charles Stuart, qui a continué à alimenter les conflits socioculturels et les activités criminelles violentes de la ville pendant une bonne partie de la décennie suivante. Le 23 octobre 1989, Charles Stuart et sa femme auraient été abattus par un assaillant alors qu’ils rentraient en voiture de leurs cours d’accouchement. Stuart a reçu une balle dans l’estomac, et sa femme, Carol, une balle dans la tête. Carol est décédée peu après avoir été emmenée à l’hôpital. Dans sa déclaration ultérieure à la police, Stuart a dit qu’il avait été abattu par un homme noir et a fourni une description sur la base de laquelle le BPD a organisé une chasse à l’homme.

Un suspect, William Bennett, a été identifié par Stuart comme l’agresseur. Cependant, le frère de Stuart, Matthew, a identifié Stuart comme le tueur et a fourni à la police des informations cruciales qui lui ont permis de retrouver l’arme du crime et d’incriminer Stuart. Les mesures radicales, notamment la tactique d’interpellation et de fouille sans discernement et la fausse allégation de meurtre contre un homme noir, ont créé des tensions raciales à Boston. L’incident a également créé un fossé entre la police locale et la communauté noire. Cette tension est omniprésente dans la série.

Les vols de véhicules blindés à Charlestown sont le conflit central de la première saison de la série. Ils sont probablement inspirés par le gang réel de Stephen Burke, Patrick McGonagle, Anthony Shea, Michael O’Halloran et Matthew McDonald, qui a commis divers vols entre 1990 et 1994. Au cours de l’un de leurs hold-up, ils ont également assassiné deux gardes. Le gang a été condamné, et le frère de Stephen, John, a témoigné contre lui lors du procès. Tous ces événements sont pris en compte dans la série, qui les dramatise et prend certaines libertés. Dans la série, les auteurs des cambriolages sont appréhendés en 1992, mais en réalité, ils ne l’ont été qu’en 1996.

Il est possible que les personnages de Jackie et Ward soient également inspirés de personnes réelles vivant à Boston dans les années 90. Le personnage de Ward est probablement basé sur le premier procureur noir du comté de Suffolk, Ralph Martin, qui a été nommé à ce poste en 1992. Contrairement au personnage, Martin n’est pas arrivé de Brooklyn et pratiquait le droit dans différentes villes du Massachusetts depuis près de cinq ans. Les origines du personnage de Jackie Rohr sont un peu plus difficiles à retracer. Le premier épisode laisse entendre que Rohr a des liens avec le gangster du monde réel (aujourd’hui décédé), James “Whitey” Bulger. Les anciens agents du FBI John Connolly, H. Paul Rico et Dennis Condon, qui auraient tous eu des liens avec le mafieux et auraient travaillé dans la région de Boston au cours de leur carrière, ont probablement servi d’inspiration pour le personnage de Rohr.

Enfin, au cours du développement, on a cru que la série était un récit fictif du Miracle de Boston. Cependant, la série se déroule en 1992, et le miracle de Boston a eu lieu en 1996. Il s’agissait d’un programme de patrouille à l’échelle de la ville visant à réduire la violence armée chez les jeunes. La série traite des événements de Boston, tels que les tensions raciales et l’augmentation de la violence qui ont entraîné la nécessité de ce programme, également connu sous le nom d’Opération Ceasefire. Il est possible que la série puisse adapter les événements du Miracle de Boston dans une prochaine saison. En conclusion, “City on a Hill” est une histoire fictive qui s’inspire d’événements et de personnes du monde réel pour créer un drame intriguant et divertissant.

