City on a Hill saison 2 sur Canal+ : ce qui nous attend dans les nouveaux épisodes

Si vous aimez les séries policières, celles qui impliquent des officiers de police louches qui s’attaquent à des organisations criminelles encore plus louches, alors City on a Hill est faite pour vous et c’est ce soir sur Canal+ que ça se passe. Basée sur le concept de Ben Affleck et Chuck MacLean, la série suit l’histoire, dans le Boston du début des années 90, d’un procureur et d’un vétéran du FBI qui décident de mettre fin à la criminalité qui sévit dans la ville. Le mérite de la création de la série pour Showtime revient à MacLean. Il est également producteur exécutif de la série aux côtés de Affleck, Tom Fontana, Matt Damon, Jennifer Todd, James Mangold, Barry Levinson et Michael Cuesta. Cuesta est également le réalisateur de certains épisodes.

Casting : les acteurs de City on a Hill

La distribution de City on a Hill est dirigée par Kevin Bacon. Il joue le rôle de Jackie Rhodes. A ses côtés, ont retrouve :

Aldis Hodge joue le rôle de Decourcy Ward. Il a notamment joué dans Black Mirror et Supernatural.

Jonathan Tucker joue le personnage de Frankie Ryan. Il est connu pour ses rôles dans Massacre à la tronçonneuse et Westworld.

Mark O’Brien joue le rôle de Jimmy Ryan

Le personnage de Cathy Ryan est interprété par Amanda Clayton

Kevin Chapman joue le rôle de Dickie Minogue

Cathy Moriarty joue le rôle de Ma Ryan

Rory Culkin joue le rôle de Clay Roach

Jenny Rhodes est jouée par Jill Hennessy

Nathan Rey est joué par Kevin Dunn

Vincent Elbaz joue le rôle du flic de Boston Hugo Rey

Sophie Anne Caruso joue le rôle de Benedetta Rhodes

Michaela McManus joue le rôle de l’agent du FBI Sarah Rhodes

Jerry Shea, Lauren E. Banks, James Michael Cummings et Kishka Sklarin font également une apparition dans la série.

Tous les membres principaux du casting sont de retour pour la saison 2.

City On A Hill saison 2 - Bande-annonce

De quoi parle City on a Hill ?

Dans les années 80 et 90, l’omniprésence de la criminalité dans plusieurs villes américaines, notamment Boston, a conduit l’administration à élaborer un plan pour non seulement la maîtriser mais aussi la déraciner complètement. Cela a très bien fonctionné et le taux de criminalité a considérablement baissé. Cette initiative est connue sous le nom de “Miracle de Boston”. City on a Hill” utilise une version fictive de ce phénomène pour raconter son histoire. Se déroulant au début des années 90, elle montre les rues de Boston gouvernées par les pires criminels. Ils rendent plus difficile pour un civil de trouver de l’aide car les forces de l’ordre sont dans leur poche. Personne ne peut les arrêter, et pour cette raison, la ville a ses propres règles, les gens ont leur propre façon de rendre la justice. Ce n’est pas un joli tableau. C’est alors que le procureur Decourcy Ward entre en scène.

Ward est originaire de Brooklyn et n’est pas familier avec les rouages de Boston. Sa recherche d’un allié pour l’aider dans ce qui semble être une mission impossible le conduit à Jackie Rhodes, un vétéran du FBI. Il avait beau être un homme corrompu, il savait comment faire bouger les choses dans la ville. Une fois qu’il a trouvé un terrain d’entente avec Ward, les deux hommes placent leurs cibles sur une certaine famille de Charlestown connue pour ses vols haut de gamme. Et ce n’est que le début. Une fois qu’ils ont commencé à tirer sur cette corde, toutes les autres entreprises criminelles s’effondrent et même leur propre département fait l’objet d’un examen minutieux.

La saison 2 devrait poursuivre l’histoire de Rhodes et Ward alors qu’ils tentent de faire disparaître le crime des rues de Boston.

La saison 2 est diffusé à compter de ce jeudi 5 août sur Canal+.