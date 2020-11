Citizen entre sur le marché de la smartwatch avec le modèle CZ Smart

Un autre grand fabricant de montres est entré sur le marché toujours aussi grandissant des montres connectées. La société japonaise Citizen, populaire pour ses montres Eco-drive et ses montres synchronisées à horloge atomique cool, a annoncé le modèle CZ Smart, Rapports SlashGear. le Citizen CZ Smart n’est pas un travail hybride ou à moitié cuit – c’est une montre intelligente à part entière. Il est livré avec des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes. Il existe un écran AMOLED de 1,28 pouce avec une résolution de 416 x 416, associé à une plate-forme Snapdragon 3100 et 8 Go de stockage. Il existe également de nombreux capteurs à bord: un capteur de fréquence cardiaque, un baromètre, un accéléromètre et un gyroscope.

La nouvelle montre intelligente de Citizen fonctionne sur Google Wear OS et est également étanche jusqu’à 3 ATM ou 30 mètres. Vous pouvez prendre des appels directement sur la montre, grâce au haut-parleur intégré, et bien sûr, fonctionner sous Wear OS signifie qu’il y a des tonnes d’applications que vous pouvez télécharger depuis le Play Store. Toutes les fonctionnalités axées sur la santé sont également à bord et vous pouvez en pré-commander une pour 395 $ (expédiée d’ici le 14 décembre).