Citi Open à Washington annulé en raison d’une épidémie de Covid-19 – Tennis

Le Citi Open à Washington, qui devait redémarrer l’ATP Tour masculin après l’arrêt de Covid-19, a été annulé pour 2020, ont annoncé mardi les organisateurs. Le tournoi devait commencer le 14 août et servir de préparation à l’US Open, mais les organisateurs ont déclaré que les préoccupations concernant les restrictions de voyage et les tendances récentes de l’épidémie de coronavirus avaient conduit à la décision d’abandonner l’événement.

«Après des mois de travail acharné de notre équipe et une étroite collaboration avec nos nombreuses parties prenantes, nous avons le cœur brisé d’annoncer que nous devons malheureusement reporter le 52e Citi Open à l’été 2021», a déclaré le président du tournoi, Mark Ein, dans un communiqué.

«Il y a trop de problèmes externes non résolus, y compris diverses restrictions de voyage internationales ainsi que des tendances troublantes en matière de santé et de sécurité, qui nous ont obligés à prendre cette décision maintenant en toute équité envers nos joueurs, fournisseurs et partenaires, afin qu’ils puissent avoir une certitude quant à leur Planification. »

L’annulation du tournoi soulève des doutes sur l’US Open de cette année, qui devrait se jouer sans la présence des fans du 31 août au 13 septembre. Cependant, l’Association américaine de tennis (USTA) a déclaré que les préparatifs restaient en bonne voie pour organiser le Western & Southern Open. et le Grand Chelem à Flushing Meadows, qui devrait avoir lieu consécutivement à New York, à partir du 20 août.

« L’USTA créera un environnement sûr et contrôlé pour les joueurs et toutes les autres personnes impliquées dans les deux tournois, ce qui atténuera les risques pour la santé », a déclaré l’USTA. «Nous basons constamment nos décisions concernant l’organisation de ces tournois sur nos trois principes directeurs qui incluent la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées, si l’organisation de ces événements est dans le meilleur intérêt du tennis et si cette décision est financièrement viable. Nous sommes convaincus que nous restons en ligne avec les trois principes directeurs. »

Le tennis, en dehors de certains événements d’exposition, s’est arrêté à la mi-mars, Wimbledon étant annulé et l’Open de France déplacé en septembre. Le swing masculin sur terre battue débutera le 8 septembre à Kitzbühel, en Autriche, en même temps que la deuxième semaine de l’US Open.

Les joueurs pourront ensuite passer plus de temps sur terre battue aux Open de Madrid et d’Italie avant l’Open de France, qui débute le 27 septembre. Le circuit WTA reprendra avec l’épreuve féminine organisée à Palerme, en Italie, à partir du 3 août. une mise à jour supplémentaire sur le calendrier 2020 révisé sera publiée dans la prochaine quinzaine, y compris la phase finale de la saison jusqu’aux finales ATP en novembre.