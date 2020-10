Cinq paons bruyants qui ont bouleversé les villageois du West Sussex en détruisant des jardins sauvés par les militants

Cinq paons qui parcouraient un village du West Sussex ont reçu une nouvelle maison permanente à la suite d’une campagne visant à les sauver de l’abattage. Les cinq, surnommés «les garçons» par leurs fans, avaient également leurs détracteurs qui se plaignaient d’avoir causé des dommages et du bruit. Les fans du quintette à plumes racontent comment ils ont suscité la joie pendant le confinement en visitant une maison de soins et en se réjouissant à leur guise à un public reconnaissant, y compris les enfants locaux qui leur donnent des fraises. Certains résidents, cependant, ont craché des plumes et se sont plaints que les oiseaux leur causaient de la détresse et des inconvénients, endommageant les jardins et faisant un bruit excessif.Les résidents de Henfield avaient reçu une lettre de la police du Sussex disant que les efforts étaient être fait pour piéger et rapatrier les paons qui parcouraient le village depuis deux ans. Il a ajouté que si cela n’était pas possible, alors une «expédition sans cruauté» serait nécessaire. Cependant, les militants ont été ravis que les oiseaux aient eu un sursis. contactez quelqu’un qui est heureux d’aider et d’offrir aux oiseaux un foyer sûr à l’avenir et nous cherchons à y parvenir le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. Les villageois ont apprécié de nourrir les paons et de les voir pendant le verrouillage (Photo: Finty George / PA Wire) Selon les rapports, un local a accepté que les oiseaux s’installent sur leurs terres et les admirateurs des oiseaux seront autorisés à leur rendre visite.Une page JustGiving a été créée par les dévots de paon pour payer Sue Bird, qui a dirigé la campagne pour sauver les paons, a déclaré que «les garçons» avaient «rassemblé le village» et aidé à apporter un peu de joie et à «égayer» la journée des gens pendant le verrouillage. «Tout le village s’est réuni comme les villages étaient comme, » ld le Daily Mail. «Pour les gens qui protégeaient ou isolaient, c’est la seule chose qu’ils ont vue, et cela illumine leur journée parce que ce sont de beaux oiseaux.»

