Cinq jeux Ubisoft prévus pour FY2021 mais COVID-19 peut entraîner des retards

Ubisoft a récemment publié ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 mars 2020, dans lesquels la société a réitéré qu’elle était toujours en voie de sortir cinq jeux AAA avant avril 2021, mais a également noté que COVID-19 pourrait entraîner certains retards.

Quatre des cinq titres prévus pour l’exercice 2021 sont Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dieux et monstres, et Rainbow Six Quarantine. Le cinquième titre est issu d’une « franchise encore à annoncer », qui serait soit En être loin ou Prince de Perse.

Le PDG Yves Guillemot a déclaré:

Le passage au travail à domicile a eu des répercussions à court terme sur notre production, pour l’instant limitée à quelques semaines. Les prochains mois offriront plus de visibilité pour savoir si nous pouvons maintenir nos plans de sortie. De plus, les effets de la crise économique sur les conditions de fonctionnement de nos partenaires commerciaux et sur les dépenses de consommation ne sont pas clairement connus. Dans un souci de transparence et afin de refléter l’impact potentiel de ces incertitudes externes, nous avons décidé de compléter nos objectifs par une fourchette. La fourchette inférieure présente notre estimation de l’impact que ces facteurs externes pourraient avoir s’ils se concrétisaient réellement. Cela reflète notamment la possibilité que nous décidions de reporter la sortie d’un titre AAA à 2021-2022, si cela garantit de maximiser le potentiel à long terme de notre gamme.

Dans le même rapport, Ubisoft a révélé que 11 de ses jeux de génération actuelle ont vendu plus de 10 millions d’unités: Assassin’s Creed: Unity, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, La division, La division 2, Far Cry 4, Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, Chiens de garde, et Watch Dogs 2.

Consultez le rapport complet pour les résultats financiers détaillés.

Cette page contient des liens d’affiliation vers des produits. Les achats effectués via ces liens aident à prendre en charge PlayStation LifeStyle.