Cinq faits sur l’adolescent prodige apparemment dans le viseur de Liverpool – .

Boisson végétale d'amande classic au sucre de canne - 1L bio - Ecomil

La classique boisson végtale à l'amande avec une pointe de sucre de cannes ! Lait d'amandes, naturellement sans lactose et sans gluten comme tous les autres laist d'amande. A conserver au frais après ouverture et consommer dans les cinq jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.europlabo.com - bio