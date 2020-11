Cinemark autorisant des fenêtres cinématographiques raccourcies, à partir de ce mois-ci – / Film

Les cinémas traversent encore une période difficile en ce moment, de sorte que certaines des grandes chaînes font tout ce qu’elles peuvent pour améliorer leur situation financière. Les cinémas AMC ont obtenu de l’aide grâce à un accord conclu avec Universal qui a non seulement raccourci la fenêtre théâtrale à 17 jours, mais a également donné aux cinémas une partie des revenus de la VOD lorsque le film était disponible à la location numérique à la maison. Maintenant, il semble Cinemark est la dernière chaîne qui cherche à permettre des vitrines théâtrales raccourcies dans cette situation sans précédent.

Rapports sur les délais Cinemark commence à adopter une approche «dynamique» de l’environnement actuel de l’exposition en négociant au cas par cas les conditions d’une fenêtre théâtrale raccourcie. À partir de ce mois-ci, Cinemark est prêt à lire des films qui ne seront en salles que quelques semaines avant leur envoi en VOD. Pour le moment, cela ne se produit qu’avec les prochains films d’Universal Pictures tels que la comédie d’horreur Bizarre, le thriller dirigé par Kevin Costner Laisse le partir, et la suite animée Les Croods 2.

Bien que Cinemark autorise la lecture de ces films pendant une courte période avant que le studio ne les emmène en VOD, le PDG de Cinemark Mark Zoradi a déclaré que cela ne change pas l’essentiel de leur approche de la distribution théâtrale. En fait, des discussions comme celle-ci avaient apparemment eu lieu avec des studios avant que la pandémie de coronavirus n’oblige les cinémas à fermer plus tôt cette année. Cinemark CFO et COO Sean Gamble a déclaré: «Ce n’est pas nouveau», mais en fonction de la façon dont les choses se passent avec les cinémas, il a ajouté: «De toute évidence, nous tenons compte de l’environnement actuel.»

Les Croods 2 est le plus gros film que Cinemark jouera ce mois-ci et qui ne sera pas exclusif aux salles de cinéma pendant très longtemps. Universal l’envoie aux cinémas à partir de 25 novembre, mais il devrait arriver en VOD avant Noël. Bizarre adoptera une stratégie similaire avec une sortie en salles le 13 novembre suivi d’une sortie VOD sur 4 décembre. Ces détails ont été révélés par IndieWire au début du mois d’octobre, mais à l’époque, il ne s’agissait que d’une offre générale aux cinémas d’Universal, et maintenant Cinemark estime qu’ils doivent l’accepter avec peu d’autres options pour générer des revenus.

Étant donné que Cinemark vient de publier des bénéfices du troisième trimestre totalisant 35 millions de dollars (contre 821 millions de dollars l’année dernière), ils ont désespérément besoin de mettre la main sur autant de revenus que possible. Ils fonctionnent actuellement avec une perte de 148 millions de dollars, ce qui les met dans le rouge et les met en danger. Leurs soirées privées où le public peut louer un théâtre pour jusqu’à 20 personnes ont aidé, les clients en ayant commandé plus de 50 000 depuis le début de l’offre. Mais ce n’est toujours pas suffisant.

La fermeture continue des théâtres de Los Angeles à New York fait mal à Cinemark, même si 90% de leurs sites sont actuellement ouverts. Ces marchés sont tout simplement énormes en ce qui concerne le box-office. Mais apparemment, il pourrait bientôt y avoir un mouvement où les théâtres seront autorisés à rouvrir dans ces villes après le lobbying des chaînes de cinéma et de l’Association nationale des propriétaires de théâtre. Ouvrir ces lieux peut aider un peu, mais avec très peu de sorties théâtrales majeures, ce sera probablement comme mettre un pansement sur une blessure par balle.

Articles sympas sur le Web: