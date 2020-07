CinemaBlend offre des Blu-ray épiques en édition limitée de Clueless et Ghost

Il est temps pour un autre cadeau! Quatre heureux gagnants recevront chacun un Blu-ray de Aucune idée et un Blu-ray de Fantôme.

Revisitez les beaux jours du lycée dans les années 90; un temps rempli de camaraderie, de danses chastes et d’étude fervente… COMME SI. La comédie intelligente de l’écrivain / réalisateur Amy Heckerling Aucune idée célèbre son 25e anniversaire sur Blu-ray et un Steelbook Blu-ray en édition limitée, tous deux avec copie numérique, de Paramount Home Entertainment. Le Blu-ray et le Blu-ray Steelbook incluent plus d’une heure de fonctionnalités spéciales précédemment publiées, notamment un jeu-questionnaire «Indice ou faux», une fonctionnalité de mode, un aperçu de la classe de 95, un tutoriel «Suck ‘n Blow», bandes-annonces de théâtre originales et plus encore.

Célébrant son 30e anniversaire cette année, Fantôme est l’un des films romantiques les plus mémorables jamais réalisés. Revivez la passion et le suspense alors que le film deux fois primé aux Oscars arrive sur Blu-ray dans le cadre de la gamme Paramount Presents. L’édition limitée de Paramount Presents Blu-ray est présentée dans un emballage de collection qui comprend une image dépliante de l’affiche de théâtre originale et un intérieur avec des moments clés du film. Récemment remasterisé à partir d’un transfert de film 4K supervisé par le réalisateur Jerry Zucker, le Fantôme Blu-ray comprend également un nouveau film Focus avec le réalisateur, ainsi que des commentaires précédemment publiés par Jerry Zucker et l’écrivain Bruce Joel Rubin, un aperçu de la réalisation du film et la featurette «Alchemy of a Love Scene».

