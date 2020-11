Cinéaste sur Making Doc sur le meurtre de sa mère

(Alerte spoiler: l’histoire ci-dessous contient des spoilers sur le «meurtre à Middle Beach» de HBO)

«Murder on Middle Beach» de HBO se concentre sur un cinéaste, Madison Hamburg, qui tente de trouver des réponses au meurtre non résolu de sa mère il y a 10 ans. Alors que les frontières étaient souvent floues entre le fait d’être un journaliste impartial et un fils en deuil, il a beaucoup appris sur sa famille, et Hambourg dit qu’il a l’impression d’avoir une seconde chance d’être un meilleur fils grâce à la réalisation de sa série documentaire.

Barbara Hamburg a été assassinée en 2010 à Madison, dans le Connecticut, et retrouvée à l’extérieur de son domicile par sa sœur, Conway Beach, et sa fille, Ali. L’affaire n’est toujours pas résolue aujourd’hui.

Au fur et à mesure que la docu-série progresse, Madison Hamburg découvre des choses sur sa mère qu’il n’avait pas connues auparavant, ainsi que des dynamiques familiales compliquées, tout en essayant d’éliminer les suspects de sa famille.

«L’histoire tourne autour de moi à la recherche de réponses, mais je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir une intense tristesse, les petites choses de tristesse qu’elle traversait et que je ne savais pas», a-t-il déclaré à TheWrap. «Ses pensées sur son corps, si elle était à nouveau dans une relation, si je pouvais atterrir sur mes pieds, si jamais nous nous entendions. Je pense que j’ai gardé le regret de ne pas être un meilleur fils, et cela m’a fourni une deuxième opportunité de le faire.

Le premier épisode de «Murder on Middle Beach» est diffusé dimanche sur HBO.

Lisez les questions et réponses de TheWrap avec le cinéaste et son fils ci-dessous.

TheWrap: Quand avez-vous décidé pour la première fois que vous vouliez faire un documentaire sur quelque chose d’aussi personnel?

Madison Hambourg: Quand j’ai commencé le doc, je n’avais pas en tête que cela allait être sur la scène où il se trouvait. Quand ma mère est décédée, j’étais toxicomane, j’étais accro aux opioïdes, j’ai fui le monde sans elle. Je suis allé en cure de désintoxication, j’ai touché le fond. Le 30 août 2010, je suis rentré à l’école – j’étais à l’école de cinéma quand c’est arrivé – je ne l’ai dit à personne. La première fois que j’ai vraiment eu une expérience de raconter à quelqu’un ce qui s’était passé, c’était dans le cours de documentaire, où je sentais que je sortais du brouillard, du choc et de la toxicomanie. Et avant qu’il ne soit trop tard, je voulais enregistrer ce dont les gens se souvenaient. Quand j’ai commencé, j’ai réalisé que je ne connaissais pas ma mère. Elle était un super-héros pour moi, mais j’ai vite compris que je ne connaissais pas Barbara. Je suis devenu accro à ça, je pleurais quelqu’un que je ne connaissais pas vraiment et il y avait ce processus de découverte. Cela s’est finalement transformé en deuil de Barbara et en trouvant cette empathie pour tous ces gens dans ma vie. Nous avons rapidement réalisé que c’était plus grand qu’un court projet de cours de documentaire – nous n’avons pas terminé le travail, mon professeur m’a donné un A à la condition que je n’arrête jamais de travailler dessus.

En 2016, nous avions un peu plus d’intention dans ce que nous faisions. Au fur et à mesure que les conversations se déroulaient, nous avons réalisé que c’était plus qu’une simple fonctionnalité … C’était un argumentaire difficile car c’était, en fin de compte, une histoire d’identité et une histoire sur la navigation dans le traumatisme d’un crime non résolu, pas un titre pour la brutalité ou la dissection les spécificités du crime. Il s’agit plus d’essayer de disculper les gens et de dissiper la méfiance parmi les membres de la famille.

Comment était-ce de parcourir le Facebook de ta mère?

Je pense qu’une partie de l’obsession à ce sujet faisait partie des négociations – si je peux continuer à creuser et à découvrir des choses sur elle, je n’ai jamais à faire face à sa perte. Passer par son Facebook était une quantité insensée d’empathie. L’histoire tourne autour de moi à la recherche de réponses, mais je ne pouvais m’empêcher de ressentir une intense tristesse, les petites choses de tristesse qu’elle traversait et que je ne savais pas. Ses pensées sur son corps, si elle était à nouveau dans une relation, si je voulais atterrir sur mes pieds, si jamais nous nous entendions. Je pense que j’ai gardé le regret de ne pas être un meilleur fils, et cela m’a fourni une deuxième occasion de le faire. La culpabilité et le regret sont une façon d’essayer de récupérer le passé lorsque vous traversez un deuil. Je pense que son Facebook était tellement sa. Quand elle est morte, j’ai appelé son téléphone parce que je voulais entendre sa voix – cela a apporté cette vague de quelque chose que je n’avais pas traité.

Vous entrez si profondément dans l’histoire de votre famille. Qu’est-ce qui a été le plus choquant?

Je pense que personne ne s’est opposé à ce que je le fasse, même si cela signifiait sacrifier leur propre vie privée. Je pense qu’ils ont compris que cette partie de l’exploration de ceci est la seule façon dont je peux le faire.

La réalisation la plus surprenante pour moi était – et j’étais peut-être juste naïf et pensant que je connaissais ma mère – à quel point j’étais à l’abri. Il y a ce thème général de la dualité des façades du rivage sur le riche privilège avec lequel j’ai grandi, avec les conflits inhérents aux ténèbres. J’avais parfois l’impression de serrer les dents, que l’extérieur était de plus en plus hyperbolique alors que l’obscurité se manifestait. Les tables de cadeaux, par exemple.

Avez-vous déjà eu du mal à trouver l’équilibre entre un journaliste impartial et un fils qui avait perdu sa mère?

Extrêmement. J’étais en quelque sorte partagé tout au long de ce processus d’enquêteur journalistique et de frère, neveu, fils. Et ces deux éléments et perspectives ne sont pas toujours… ils ont créé beaucoup de conflits. Quand j’ai commencé les questions en 2013, c’était du point de vue du fils. Le pendule a basculé assez loin dans l’autre sens. Dans l’épisode quatre, vous voyez que le documentaire pourrait causer des problèmes aux personnes impliquées.

Quand je dis aux gens que ma mère a été assassinée, il y a quelque chose qui passe dans l’esprit des gens, et le doc a changé ces connotations, et briser ce quatrième mur était très important pour moi. C’est quelque chose qui me manquait dans d’autres documentaires sur la vraie criminalité.

Aviez-vous un suspect? Cela a-t-il changé tout au long de la création du document?

Une partie du défi de l’enquête initiale – et je ne peux pas parler au nom de la police – avec le deuil, il y a un besoin humain de réponse en partie à cause de l’auto-préservation. Votre monde devient d’autant moins sûr et votre niveau de confiance diminue. Dans le processus de deuil de certaines personnes, elles ne pouvaient pas le laisser persister, il y a un biais de confirmation qui accompagne le besoin de réponses, et les gens commencent par la fin et essaient de remplir les points. J’ai pris soin de ne pas avoir d’intuition. Pour moi, il s’agit de suivre des pistes, et j’essaie juste de disculper les gens pour que ma famille puisse à nouveau se faire confiance.

Je ne sais pas pourquoi ma mère est morte, mais d’après ce que je peux vérifier, je sais comment elle est morte. Et j’espère que quelqu’un qui regarde appellera sa mère s’il le peut, et que les gens se rendent compte qu’il y a une épée à double tranchant et qu’il y a ce résidu qui persiste dans notre processus de deuil. Les histoires de crimes réels sont plus que des gros titres – c’est un effet d’entraînement du traumatisme auquel les gens essaient de naviguer. Nous avons une ligne de conseil et il existe des moyens anonymes de tendre la main – si la série ne résout pas le meurtre, elle devient un outil à cet effet.