Cigarettes et chocolat chaud : une comédie avec Camille Cottin et Gustave Kervern à voir sur Chérie 25

Envie d’une bonne dose de comédie ? Eh bien, vous serez servi puisque Chérie 25 a prévu de diffuser ce soir à 21H05 le film intitulé « Cigarettes et chocolat chaud ». Il s’agit d’un film qui a été créé et réalisé par Sophie Reine (Damien veut changer le monde, Frankie), sorti dans les salles de cinéma en décembre 2016. Portée par Gustave Kervern, Camille Cottin et Héloïse Dugas, cette comédie familiale nous emmène suivre l’incroyable histoire d’un père de famille obligé de suivre un stage de parentalité pour ne pas perdre la garde de ses enfants. À l’occasion de cette diffusion sur Chérie 25, nous avons donc décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir.

« Cigarettes et chocolat chaud », c’est quoi l’histoire ?

Pour son premier long-métrage, Sophie Reine, qui est à la base monteuse a décidé de s’attaquer au genre comédie avec pour thématique, la famille. Pour réussir son projet, elle a pu compter sur l’aide de Gladys Marciano (Mince alors !) pour la réalisation ainsi que le scénario.

« Cigarettes et chocolat chaud » nous emmène donc suivre l’histoire de Denis Patar, un père de famille aimant, mais toujours débordé depuis le décès de sa femme, Caroline. Devant jongler avec deux boulots tout en s’occupant des corvées à la maison, il doit aussi s’occuper tout seul de ses deux filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans. Malgré les difficultés, Denis tente tant bien que mal de faire en sorte que sa famille ne manque de rien et pour qu’elle ait de meilleures conditions de vie.

Cependant, avec son emploi du temps très chargé, le père de famille oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Séverine, une enquêtrice sociale, est alors envoyée à son domicile pour passer le quotidien de la famille Patar à la loupe. Et face à la situation familiale peu conventionnelle qu’elle découvre, la jeune femme oblige Denis à suivre un stage de responsabilité parentale. La famille Patar va ainsi devoir rentrer dans le rang si elle veut vivre loin des problèmes avec la justice, mais évidemment ce ne sera pas si simple. Denis va-t-il réussir à se conformer au nouveau mode de vie qu’on lui impose ? La réponse à découvrir ce soir sur Chérie 25.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Pour incarner les différents personnages de cette comédie, les deux cinéastes Sophie Reine et Gladys Marciano ont décidé de s’en remettre aux talents de la nouvelle génération du cinéma français. Et cela n’a pas été facile, car pour trouver des actrices afin d’incarner les rôles de Janine et de Mercredi, la directrice de casting, Dorothée Auboiron a dû sillonner les sorties d’écoles, les cours de théâtre et même plusieurs agences d’acteurs pendant plus de huit mois. C’est finalement à Héloïse Dugas et à Fanie Zanini (Profilage, Chant d’hiver) que les rôles ont été attribués.

Le film met également en scène Gustave Kervern dans le rôle de Denis (Les Parfums, Effacer l’historique), Camille Cottin dans le rôle de Séverine (qu’on reverra très prochainement dans « Stillwater » et « House of Gucci ») et Thomas Guy dans le rôle de Robert (Un vrai bonhomme, L’Heure de la sortie).

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD Bande Annonce (Gustave Kervern / Camille Cottin - 2016)

Lire cette vidéo sur YouTube

À leurs côtés, il y a également Franck Gastambide (Damien veut changer le monde, Validé), Mathieu Metral (Dix pour cent) ainsi que François Bureloup (Cassandre, Envole-moi). Avec tout ce beau monde au casting du film, il y a de quoi passer un bon moment en famille ou entre amis.

Donc, si vous êtes fans de comédie ou que vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur Chérie 25 à 21H05 pour découvrir ou revoir « Cigarettes et chocolat chaud ».