Ciel nocturne d’Halloween 2020: une rare «  lune bleue  » brille avec Mars, Jupiter et Saturne

Sur la base des dernières prévisions nationales, le ciel sera principalement dégagé samedi soir (31 octobre) dans environ 90% des États-Unis contigus, alors que des enfants costumés arriveront à la porte à la recherche de bonbons ou d’un autre festin d’Halloween.

Une tempête traversant le lac Supérieur entraînera un front froid sur certaines parties des plaines du nord et de l’ouest des Grands Lacs. Il est peu probable qu’il produise des précipitations, mais répandra peut-être de la nébulosité dans certaines parties du Dakota du Nord, du Minnesota, du Wisconsin et de la péninsule supérieure du Michigan.

Le reste du pays, cependant, sera en forme avec une pleine lune brillante illuminant le ciel du soir. Plus sur cela dans un instant.

Faites attention!



Si vous prévoyez d’accompagner des enfants dans votre quartier, vous voudrez peut-être les éclairer en leur signalant certains des objets qui seront visibles dans le ciel. Bien sûr, en cette année de la pandémie de coronavirus, vous devrez prendre des précautions supplémentaires. Assurez-vous que les jeunes portent des masques faciaux; ils peuvent aider à freiner la propagation du coronavirus et à protéger d’autres personnes. Et rappelez-vous une distance physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) des autres. Cela peut faire une grande différence!

« Roi des planètes » et « Seigneur des anneaux »

Voir la Lune bleue avec Mars, Jupiter et Saturne dans le ciel nocturne d’Halloween cette année. La sombre planète Uranus sera également visible dans des endroits avec un ciel sombre sans pollution lumineuse. (Crédit d’image: application SkySafari)

Jupiter et Saturne seront les premiers objets à se disputer l’attention alors que le ciel s’assombrit; environ une demi-heure après le coucher du soleil, les deux seront près de leur point le plus élevé dans le ciel, à environ un tiers de la hauteur de l’horizon sud-sud-ouest. Vous ne pouvez vraiment pas les manquer; Jupiter – la plus grande planète de notre système solaire – semble briller avec une lumière très brillante, blanc argenté, tandis que Saturne plus sombre, brillant de façon séduisante avec une teinte jaunâtre sera également évidente légèrement au-dessus et à gauche du « roi des planètes . »

Même avec un petit télescope utilisant un faible grossissement, vous pourrez voir le disque de Jupiter ainsi que les quatre célèbres lunes galiléennes, ainsi nommées parce que Galileo Galilei a été le premier à les voir avec son propre télescope brut en 1610. En ce Halloween nuit, vous verrez un satellite tout seul d’un côté de Jupiter – ce sera Europa – tandis que les trois autres résident de l’autre côté de Jupiter.

Sortir de Jupiter sera Io, Ganymède et enfin Callisto.

Cette carte du ciel montre où voir les quatre lunes galiléennes de Jupiter le 31 octobre 2020. (Crédit d’image: application SkySafari)

Mais aussi intéressant que soit Jupiter avec son disque évident et ses quatre lunes lumineuses, beaucoup considéreront Saturne comme la plus belle de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont toujours grands ouverts, la face nord étant inclinée de près de 21 degrés par rapport à notre ligne de mire.

Mais si vous espérez montrer la lune, Jupiter et Saturne à des tricheurs à travers un télescope, faites-le dès qu’il fait sombre car plus tard dans la soirée, leurs images vont probablement trembler et bouger, en raison d’une mauvaise visualisation. qualité près de l’horizon. Jupiter se situera vers 22 h 20, heure locale, et Saturne environ une demi-heure plus tard.

Le dieu de la guerre



Il y a une autre planète très brillante et plus colorée qui attirera l’attention de la plupart des gens: Mars, un objet aux couleurs de feu planant dans le ciel oriental à la fin du crépuscule. Sa teinte rouge-orange suggérait la couleur du sang, c’est pourquoi cette planète a été nommée en l’honneur du dieu romain de la guerre.

Il y a près de quatre semaines, Mars a fait l’approche la plus proche qu’elle fera de la Terre jusqu’en 2035. Sa distance de nous la nuit d’Halloween a depuis reculé de 38,6 millions de miles (62,1 millions de kilomètres) à 43,4 millions de miles (69,8 millions de km) et est pratiquement un correspond à Jupiter pour une brillance de magnitude -2,1. À travers même un petit télescope, il apparaîtra comme un disque jaune orangé avec des marques plus sombres striées sur sa surface. Certes, pas aussi impressionnant que les lunes de Jupiter ou les anneaux de Saturne, mais certains de vos fantômes et gobelins de votre quartier voudront probablement le voir néanmoins.

La « lune bleue » d’Halloween



Bien sûr, le principal objet céleste qui attirera l’attention de tous sera la lune, qui sera pleine à l’Halloween. Je suppose qu’à côté de la nuit de Noël, la fête la plus associée à la pleine lune est Halloween. Qui peut oublier, par exemple, cette scène du classique annuel d’Halloween, « C’est la grande citrouille Charlie Brown », lorsque la silhouette de Snoopy – et non la « Grande citrouille » – s’élève hors du champ de citrouilles, sur fond d’un plein lune?

Ce sera également la deuxième pleine lune d’octobre 2020, donc elle sera également qualifiée de « Blue Moon ». L’expression «une fois dans une lune bleue» a été notée pour la première fois en 1824 et se réfère à des événements qui sont rares, mais pas vraiment rares. Pourtant, avoir deux pleines lunes le même mois n’est pas aussi rare qu’on pourrait le penser. En fait, cela se produit, en moyenne, tous les 32 mois environ.

Mais avoir une pleine lune coïncider avec Halloween est vraiment assez rare.

J’ai fait une enquête sur les dates de toutes les pleines lunes se produisant de 1900 à 2100 et j’ai constaté que – dans tous les fuseaux horaires des États-Unis – il n’y a que huit pleines lunes d’Halloween qui ont lieu: en 1906, 1925, 1944, 2020, 2039, 2058 , 2077 et 2096.

Notez qu’il y a un intervalle de 19 ans entre la plupart de ces années. C’est le cycle métonique, défini comme 235 mois lunaires synodiques, une période qui ne dure que 1 heure 27 minutes et 33 secondes de plus que 19 années tropicales (une année tropicale équivaut à 365,2422 jours). Ainsi, la plupart du temps, une pleine lune se reproduit à la même date après 19 ans.

Mais malheureusement, le cycle n’est pas exact et, par conséquent, il y a des occasions où une pleine lune se reproduira un jour plus tard.. Ce fut le cas en 1963, 1982 et 2001 – lorsque la pleine lune n’est pas tombée à Halloween, mais le lendemain (1er novembre). Notre pleine lune d’Halloween de cette année rompt une sécheresse de 76 ans remontant à 1944. Cependant, après cette année, le cycle métonique travaillera pour nous ramener une pleine lune d’Halloween à intervalles de 19 ans quatre fois de plus, à travers le reste de le 21e siècle.

Pourtant, sur une période de deux siècles, une pleine lune se produisant à Halloween ne se produit qu’environ 4% du temps.

Ou vraiment, une fois dans une lune bleue!

Conseils utiles pour les jeunes télescopes



Dans le numéro de septembre 2019 du magazine The Astronomical League « Reflector », l’auteur Richard W. Schmude Jr., a offert quelques conseils à ceux qui envisagent de faire une sensibilisation publique pour l’astronomie à l’Halloween:

«Premièrement, les enfants saisissent ou touchent parfois l’oculaire, alors utilisez-en un peu coûteux. J’avertis gentiment les enfants de ne pas toucher le télescope. Dans ma région, les parents ont appris à dire à leurs enfants de ne pas toucher le télescope. Dans certains cas, un enfant saisira l’oculaire, provoquant le déplacement du télescope. Pour cette raison, un télescope dobson avec un bon chercheur est un bon choix pour la sensibilisation d’Halloween. Un petit tabouret ou une échelle d’appoint peut aider les très petits téléspectateurs. Parfois, les parents tiennent leurs enfants jusqu’à regardez à travers l’oculaire. On peut également placer une caméra vidéo connectée à un moniteur dans le télescope et les gens peuvent facilement voir l’objet sur un écran. » (J’ajouterais qu’en cette année de pandémie, cela pourrait être la solution de tous). «Enfin, ajoute M. Schmude, j’ai mon sac de friandises à côté de mon télescope pour que les enfants reçoivent deux friandises!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York.