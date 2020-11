Cible d’Everton de 32 millions de livres sterling rapportée – .

Photo de Michael Regan / Getty Images

Si Jordan Pickford pense avoir une saison difficile, pensez à Jasper Cillessen.

En septembre, alors que la confiance de Carlo Ancelotti vacillait dans son international anglais de plus en plus erratique, Everton a identifié un ancien gantier de Barcelone et de l’Ajax comme remplaçant potentiel de Pickford (Marca).

Cependant, les liens ont disparu aussi vite qu’ils sont apparus, car Valence – oui, une Valence à court d’argent obligée de vendre la plupart de ses stars pour éviter la ruine financière – a exigé un montant stupéfiant de 32 millions de livres sterling pour un gardien de but qui n’avait pas exactement défini le monde incendié au Mestalla.

Qui pourrait donc reprocher à Everton de s’être tourné plutôt vers l’alternative abordable qui a été expérimentée par la Roma Loanee Robin Olsen?

Livre pour livre, il ne fait aucun doute qui représente l’ajout le plus astucieux.

Mais alors que Valence a réussi à trouver un acheteur pour Ferran Torres, Dani Parejo, François Coquelin et, plus récemment, Geoffrey Kondogbia, Cillessen reste l’un des joueurs les mieux payés et les plus en vue de leurs livres.

Cependant, vous sentez que si Los Che pouvait revenir en arrière, ils auraient été un peu moins gourmands en ce qui concerne le prix de Cillessen.

Le Néerlandais de 31 ans a pris du retard sur l’impressionnant Jaume Domenech dans l’ordre hiérarchique de Javi Gracia, n’ayant pas réussi à démarrer un seul match de Liga en 2020/21.

Son sort du XI ne va pas non plus se terminer de si tôt.

Parce que, comme Marca l’a souligné, Cillessen fait face à jusqu’à quatre mois en marge avec une grave blessure à la jambe après avoir subi une intervention chirurgicale mercredi.

Dire que c’est un coup dur pour l’as né à Nimègue, qui se battait déjà pour conserver sa place de départ avec l’équipe nationale néerlandaise, est un euphémisme.

Alors que Pickford ne peut pas faire de mal aux yeux du patron anglais Gareth Southgate, la place de Cillessen en tant que numéro un des Pays-Bas avant les Championnats d’Europe de l’été prochain est plus incertaine que jamais.

