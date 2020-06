Chute des loyers dans la silicon valley

San Francisco et ces villes qui l’entourent ont descendu les prix des loyers des appartements.

Quelle surprise ! La région reconnue pour sa grande hausse des prix sur le marché immobilier a décidé de baisser le loyer. D’ailleurs, d’après le portail de location Zumper, situé à San Francisco, depuis les 7 années d’existence de site, le plongeon est inégalé.

On trouve des chutes de prix presque dans toutes les villes

Par rapport à mai 2019, le loyer des appartements d’une chambre a dégringolé à 9,2% jusqu’au mois du mai 2020.

Dans les villes voisines, au centre de Silicon Valley, on a découvert que les chiffres sont encore plus étonnants. Par exemple dans la ville où se trouve le siège de Google, c’est-à-dire à Mountain View, les chiffres ont dégradé 15,9%. Quant à Menlo Park, la ville où se réside Facebook, ils ont baissé le prix jusqu’à 14,1%. Et même dans les villes où Apple et Tesla s’installent (Cupertino et Palo Alto), la dégradation est arrivé jusqu’à 14,3% et 10,8%.

Selon le site américain Curbed, le PDG de Zumper a affirmé que cette baisse de prix est également faite afin d’inciter les propriétaires de promouvoir leurs appartements. De ce fait, nombreux parmi les propriétaires ont déjà décidé d’offrir quelques semaines gratuites (6 à 8 semaines) pour bien accueillir et satisfaire leurs nouveaux locataires.