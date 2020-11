Chuck Berry: Le documentaire original King of Rock ‘N’ Roll arrive en VOD le 27 novembre

« Si vous essayez de donner un autre nom au rock and roll, vous pourriez l’appeler » Chuck Berry « », a déclaré John Lennon sur Le spectacle de Mike Douglas en 1972. «Dans les années 1950, toute une génération adorait sa musique, et quand vous le voyez aujourd’hui, le passé et le présent se rejoignent, et le message est Hail, Hail Rock and Roll.» Les deux idoles se sont alors lancées dans Berry’s chanson « Memphis, Tennessee. » Chuck Berry: le roi original du rock ‘n’ roll est le tout premier long métrage documentaire sur le guitariste et compositeur électrique qui marche en canard. Il a joué, comme n’importe quel bon film de rock and roll, à des événements drive-in spéciaux à travers le pays. Le film sera disponible sur les plateformes VOD et sur Blu-ray le 27 novembre.

Dans la même classe que James Brown, Ray Charles, Fats Domino, les Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis et Elvis Presley, «Le tout premier intronisé au Rock & Roll Hall of Fame a traversé la fracture raciale du milieu des années 50. avec rien de plus que sa guitare, des chansons intelligentes en affaires et bien conçues comme «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Little Queenie», «Rock and Roll Music» et «Johnny B. Goode», lit-on dans la presse avancée.

Mais Berry signifiait plus que juste la musique. « On pourrait presque dire que Chuck Berry a inventé l’adolescent », a déclaré Steve Van Zandt dans un communiqué. L’écrivain de « Sweet Little 16 » a marqué la bande originale de la jeunesse des années 1950 avec des chansons sur les danses, les courses de dragsters, les flat-tops et les ceintures de sécurité à contrecœur avec une jubilance poétique. «C’était un artisan prolifique de mots et d’accords; une combinaison incontestée et étonnante de talent et de charisme », lit-on dans le communiqué de presse. Le film montre son «expérience en tant qu’artiste noir traversant le paysage racial américain des années 1950 et suivantes».

Chuck Berry: le roi original du rock ‘n’ roll présente la toute première interview avec Themetta «Toddy» Suggs, l’épouse de Berry depuis 68 ans. Berry est largement considérée comme le «grand-père du rock and roll». Mais la biographie jette un regard sur certains des «incidents peu recommandables qui l’ont conduit en détention juvénile dès le début».

