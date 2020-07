Chromium Microsoft Edge bénéficiera de nouvelles fonctionnalités PDF

Microsoft Office 2010 Famille et Étudiant - Licence numérique - Logiciel en téléchargement

Conçu pour augmenter votre efficacité, Office 2010 Famille et Étudiant a été optimisé pour travailler rapidement tout en exigeant très peu de ressources système. Il est livré avec des nouvelles fonctionnalités étonnantes que rendent Office considérablement plus convivial et vous permettent d'enregistrer et