Christopher Nolan «  ravi  » des performances au box-office «  Tenet  »

«Tenet» de Christopher Nolan n’a pas été à la hauteur des attentes pré-pandémique, mais le cinéaste est toujours «ravi» de la performance de son film au box-office.

«Warner Bros. a sorti« Tenet »et je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars», a déclaré le réalisateur dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times tout en faisant la promotion du livre de l’auteur Tom Shone «The Nolan Variations: The Movies, Marvels et Mystères de Christopher Nolan. »

Cependant, Nolan craint que les studios ne tirent les mauvaises leçons du déploiement expérimental pendant une pandémie.

«Mais je crains que les studios ne tirent les mauvaises conclusions de notre sortie – plutôt que de regarder où le film a bien fonctionné et comment cela peut leur fournir des revenus indispensables, ils regardent là où il n’a pas a répondu aux attentes pré-COVID et commencera à utiliser cela comme excuse pour faire en sorte que l’exposition prenne toutes les pertes de la pandémie au lieu d’entrer dans le jeu et de s’adapter – ou de reconstruire notre entreprise, en d’autres termes », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’avenir du cinéma, Nolan a ajouté: « C’est une question difficile à aborder. »

«Si vous parlez de l’accélération des tendances existantes, c’est quelque chose que j’ai commencé à lire dès le début de la pandémie», a déclaré Noland. «Et cela ne tient pas compte du fait que 2019 a été la plus grande année pour les films de théâtre de l’histoire. Ils avaient gagné le plus d’argent. Les admissions étaient énormes. Donc, pour moi, il s’agit bien plus de: Quelle est la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons? … À long terme, le cinéma fait partie de la vie, comme les restaurants et tout le reste. Mais maintenant, tout le monde doit s’adapter à une nouvelle réalité.

Le film de Christopher Nolan a été ouvert sur 2800 écrans à travers le pays, mais pas dans les grandes villes comme New York et Los Angeles, où les cinémas restent fermés. En fait, le film a été stimulé par les cinéphiles qui ont traversé les frontières des États et des comtés pour le voir dans un cinéma ou dans des ciné-parcs.

Cette approche contrastait avec la décision de Disney de rendre «Mulan» disponible le même jour que «Tenet» pour un streaming premium pour 30 $ via Disney +, qui pourrait servir de modèle pour le studio ou d’autres alors que la pandémie se poursuit.