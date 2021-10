Le nouveau film de Christopher Nolan a un titre, une date de sortie et son acteur principal !

Il y a tout juste un mois, nous apprenions que Christopher Nolan avait déjà décidé que son prochain film tournerait autour du rôle de J. Robert Oppenheimer dans la création de la bombe atomique. Peu de temps après, nous avons appris qu’il quittait Warner pour réaliser ce film avec Universal. Aujourd’hui, nous apprenons que le film a déjà un titre, une date de sortie et que Cillian Murphy (Peaky Blinders) en sera la vedette.

Un biopic pour 2023

Le nouveau film du réalisateur Christopher Nolan s’intitulera “Oppenheimer” et sortira au cinéma le 21 juillet 2023. Il le fera avec une fenêtre exclusive de 100 jours en salles, l’une des nombreuses exigences qu’Universal a dû accepter pour que Christopher Nolan accepte de collaborer avec eux.

Écrit par Christopher Nolan lui-même, Oppenheimer sera basé sur le livre “American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird et Martin J. Sherwin. Nous y verrons comment Oppenheimer joue un rôle fondamental dans le développement des armes atomiques, mais se méfie ensuite de leur puissance et organise une campagne internationale pour contrôler leur utilisation.

À l’époque, on disait que Murphy allait faire partie du casting, mais ce n’était pas gagné d’avance. Il s’agira de leur sixième collaboration après la trilogie Batman, Inception et Dunkerque, où il avait un rôle assez modeste. On ne sait pas encore qui le rejoindra en tête de casting, mais on ne tardera pas à le savoir.

Christopher Nolan a également voulu compter sur plusieurs de ses collaborateurs habituels pour Oppenheimer, comme le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema, la monteuse Jennifer Lame ou le compositeur Ludwig Göransson. Pour faire de sa vision de l’histoire une réalité, il disposera d’un budget de 100 millions de dollars et les travaux de production commenceront début 2022.