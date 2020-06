Christopher Nolan et WB auraient donné un coup de tête à la libération des principes

Depuis que la pandémie COVID-19 a commencé et que les cinémas ont fermé leurs portes, les gens se demandent quel sera le premier grand film qui sortira de chez eux à leur réouverture. Pendant longtemps, cela ressemblait à Principe allait être le film qui allait aider à « sauver » l’expérience théâtrale. Réalisateur Christopher Nolan est un grand partisan de l’expérience théâtrale en général et a même écrit à quel point il était inquiet pour les cinémas dans un monde post-COVID-9. C’est un point de vue compréhensible; la sortie de films comme Trolls World Tour semble montrer que les gens sont prêts à louer de nouvelles versions pour regarder à la maison. La semaine dernière, il y avait une indication que Warner Bros. n’était peut-être pas aussi sûr de publier Principe le mois prochain, comme ils l’ont précédé. Ils ont déplacé la sortie de deux semaines du 17 au 31 juillet et ont annoncé le 17 qu’ils rééditeront un autre film Nolan, Début, pour son dixième anniversaire. Warner Bros.et Nolan s’en tiennent à cette date de sortie de juillet, pour l’instant, mais les deux parties pourraient ne pas être aussi heureuses qu’elles le semblent. Selon un rapport du New York Times (via The Playlist), Warner Bros. craint que le film ne réussisse pas bien tandis que Nolan se concentre davantage sur la relance de l’expérience théâtrale.

« Ces dernières semaines, Warner, préoccupé par son investissement » Tenet « , penche en faveur du report, tandis que M. Nolan, fervent défenseur de la préservation de l’expérience cinématographique, était plus désireux d’aller de l’avant. Les discussions ont été un moment difficile pour Warner: M. Nolan est un fabricant de fonds éprouvé, et le studio veut le garder heureux. «

De nombreuses chaînes de cinéma disent qu’elles ouvrent, mais beaucoup de choses peuvent changer en six semaines. Pour tous, nous savons qu’il pourrait ne pas y avoir de discussion sur l’ouverture ou non de ce film car tout pourrait être à nouveau arrêté. Cela laisse également des gens comme ce critique de cinéma dans une position étrange. Si je suis invité à une projection pour Principe ou tout autre film, dois-je y aller? Puis-je me sentir moralement bien de recommander un film aux gens même si je ne pense pas que ce soit sûr pour eux de sortir au cinéma?

Il y a chez nous tous un instinct pour ramener la vie à la normale dès que possible, que ce soit pour assister à une convention ou pour aller voir un film comme Principe. Le problème est que la vie n’est pas normale; le virus est toujours présent, il continue de tuer des gens et nous n’avons toujours pas de moyen de le gérer. En tant que personne et site passionné de cinéma, nous comprenons que Nolan veut le préserver mais pas au prix de la vie. Nous avons besoin de plus de temps, et si cela signifie retarder Principe ou Mulan encore une fois, c’est ce que nous devons faire.

Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 31 juillet 2020.

