Christopher Nolan est heureux d’avoir fait ses films Batman quand il l’a fait

Christopher NolanLa trilogie de Batman s’est terminée il y a huit ans et fait toujours l’objet de vifs débats à ce jour. Je suis personnellement convaincu que le seul qui résiste du début à la fin est Batman commence, mais je sais que je suis minoritaire sur celui-là. Lors d’un récent chat virtuel faisant la promotion du nouveau Tim Shore livre Les variations Nolan sur 92Y, il a parlé un peu de sa ligne de pensée sur ses films Dark Knight et comment il est heureux d’avoir fait tourner les trois films avant que les films de super-héros ne deviennent des «moteurs de commerce» pour les studios de cinéma. Lisez ce qu’il avait à dire ci-dessous.

La trilogie Batman de Nolan n’est plus la norme

« C’était le bon moment pour raconter l’histoire que je voulais faire », a déclaré Nolan. « L’histoire d’origine de Batman n’avait jamais été abordée dans le film ou entièrement dans les bandes dessinées. Il n’y avait pas une chose particulière ou exacte que nous devions suivre. Il y avait une lacune dans l’histoire du cinéma. Superman a eu un récit très définitif avec Christopher Reeve et Richard Donner. La version de cela avec Batman n’avait jamais été racontée. Nous regardions ce récit d’une figure extraordinaire dans un monde ordinaire. « Il a poursuivi: » L’autre avantage que nous avions était à l’époque que vous pouviez prendre plus de temps entre les suites . Quand nous avons fait « Batman Begins », nous ne savions pas que nous en ferions un, et il nous a fallu trois ans pour le faire, puis quatre ans avant le suivant. Nous avions le luxe du temps. une machine, un moteur de commerce pour le studio. À mesure que le genre connaît un tel succès, ces pressions deviennent de plus en plus grandes. C’était le bon moment. «

Le dernier film de Christopher Nolan Principe arrive en 4K Blu-ray et en streaming numérique le 15 décembre.

