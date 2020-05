Christopher Nolan est de retour – / Film

Pouvez Christopher Nolan enregistrer les films avec Principe? Tout le monde l’espère, et ils se tournent vers le dernier film d’action de Nolan pour relancer le cinéma après la fermeture de nombreux théâtres. Comme c’est généralement le cas avec un nouveau film Nolan, nous ne savons pas grand-chose à ce sujet – sauf pour la suggestion que l’histoire implique un moyen de modifier le temps tout en ne pas être un film de voyage dans le temps. Regardez le dernier Principe bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Tenet

Je n’ai qu’un mot pour toi – Principe. Qu’est-ce que ça veut dire? Ne me demandez pas! Demandez à Christopher Nolan, car il détient toutes les cartes. Nolan est l’un des rares réalisateurs modernes à avoir carte blanche pour faire ce qu’il veut, ce qui signifie qu’il est capable de dépenser d’énormes sommes d’argent sur de grands films qui n’ont pas peur d’être un peu cérébraux, et on dirait Principe ne fait pas exception.

Principe est décrit comme «une épopée d’action issue du monde de l’espionnage international». Au-delà de cela, cependant, votre supposition est aussi bonne que la mienne. Il ressort clairement des images que Principe traite d’une manière de modifier le temps, ce qui a amené beaucoup – dont moi – à penser que c’était un film de voyage dans le temps. Mais lorsque la co-vedette Robert Pattinson a été interrogée sur le voyage dans le temps lors de son désormais tristement célèbre entretien des pâtes trash, il a déclaré: «Il n’y a en fait pas de temps à voyager. [laughs] C’est, par exemple, la seule chose que j’ai approuvé. » Alors maintenant, je n’ai aucune idée de quoi diable penser.

Pour réaliser son nouveau film mystérieux, Nolan a mis en place un casting qui comprend John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, avec Michael Caine et Kenneth Branagh.

Dans les coulisses, Nolan a tourné Principe en utilisant un mélange d’IMAX et de 70 mm, avec une équipe qui comprend le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema, le concepteur de production Nathan Crowley, la monteuse Jennifer Lame, le créateur de costumes Jeffrey Kurland, le superviseur des effets visuels Andrew Jackson et le superviseur des effets spéciaux Scott Fisher. La partition est composée par Ludwig Göransson.

Principe semble certainement passionnant, et je suis impatient de le voir. Mais la question demeure: le film conservera-t-il sa date de sortie en juillet? Est-ce que c’est possible? Nolan, Warner Bros. et les propriétaires de théâtre comptent tous là-dessus, mais je continue d’avoir des doutes. Une chose est sûre: Nolan n’acceptera jamais, jamais, jamais l’idée de laisser tomber Principe directement en VOD. Donc, si le 17 juillet la date ne fonctionne pas, vous pouvez vous attendre à ce que le film soit poussé vers une version ultérieure (en salles). Il convient de noter qu’il n’y a pas de date de sortie sur cette bande-annonce – juste un message taquinant « Coming to Theatres ». Mais quand?

Articles sympas du Web: