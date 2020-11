Christopher Nolan est d’accord avec les petits écrans – / Film

Il y a eu une longue plaisanterie / discussion qui Christopher Nolan préférez que vous mouriez dans l’incendie d’une maison plutôt que de regarder l’un de ses films sur un iPhone ou un iPad ou tout autre appareil mobile. Cela a été disproportionné au fil des ans en raison de la forte acceptation de Nolan pour l’expérience théâtrale sacrée, et cela n’a fait qu’empirer cette année lorsque beaucoup se sont demandé pourquoi Nolan était si catégorique à propos de la sortie. Principe en salles plutôt qu’en VOD. Mais maintenant, Nolan a pesé sur cela lui-même et a confirmé que vraiment, ce n’est pas grave si vous voulez regarder un film de Christopher Nolan sur votre téléphone. Alors peut-être qu’il est temps que nous commencions tous à parler d’autre chose.

Christopher Nolan aime l’expérience théâtrale. Il en a parlé à plusieurs reprises, à tel point qu’un récit s’est installé suggérant que Nolan détesterait si vous regardiez l’un de ses films sur un petit écran d’iPhone. «L’expérience théâtrale ne concerne pas seulement la taille de l’écran ou la technologie derrière, bien que ce soit une grande partie de celui-ci. Il s’agit d’un public, l’expérience partagée », a déclaré le cinéaste dans le passé. «Ce que le cinéma vous donne, contrairement à tout autre médium, c’est cette tension et ce dialogue fascinants et merveilleux entre cette expérience intensément subjective que vous vivez à partir de l’imagerie que le cinéaste a mise là-haut, et ce partage extraordinairement empathique de cela avec le public autour de vous. C’est un support remarquable pour cela et c’est ce qui le définit. Qu’est-ce qu’un film? La seule définition d’un film, en réalité, est qu’il est diffusé dans une salle de cinéma. »

Et tandis que Nolan lui-même n’a jamais dit les mots «Ne vous oser regardez un de mes films sur un petit écran! », c’est ainsi que la plupart des gens ont décidé d’interpréter des déclarations comme celle ci-dessus. Mais dans le nouveau livre de Tom Shone Les variations Nolan (via Indiewire), le Principe Le réalisateur semble remettre les pendules à l’heure en déclarant catégoriquement qu’il est normal de regarder l’un de ses grands films sur un écran plus petit. Mais il y a un hic – il est d’accord avec les gens qui regardent ses trucs sur un écran plus petit tant qu’ils sont d’abord sortis en salles.

«La raison pour laquelle je ne [have a problem with watching a Nolan movie on a phone] C’est parce qu’il est mis dans ces grands théâtres comme sa forme principale, ou sa distribution initiale », a déclaré Nolan. «Et l’expérience se répand, dans la mesure où, si vous avez un iPad et que vous regardez un film, vous emportez avec vous les connaissances et votre compréhension de ce que serait cette expérience cinématographique, et vous extrapolez cela. Ainsi, lorsque vous regardez une émission de télévision sur votre iPad, votre cerveau est dans un état d’esprit complètement différent. »

En d’autres termes, si vous avez besoin de regarder un film Nolan sur un iPad, c’est très bien – tant que ce film a la chance de jouer d’abord sur le plus grand écran possible. Nous ne devrions donc probablement pas retenir notre souffle pour un film de Christopher Nolan Netflix de si tôt.

Articles sympas sur le Web: