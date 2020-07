Christoph Freund de Red Bull Salzburg annonce plusieurs prêts

Le FC Red Bull Salzburg a apparemment déjà terminé la planification de l’équipe pour la saison 2020/21. Comme l’a confirmé le directeur sportif Christoph Freund dans une interview, les flics sont plus susceptibles d’abandonner l’un ou l’autre joueur.

Avec 30 joueurs, Salzbourg se rend au camp d’entraînement de Bramberg, des talents de Liefering reniflant l’air professionnel. La taille de l’effectif est néanmoins considérable, mais Freund l’a défendu lors d’une conversation avec le Couronne: « Nous supposons que la Coupe d’Europe se jouera. Ensuite, il n’y aura que des semaines anglaises », a-t-il déclaré. « A mon avis, l’équipe est très bonne en termes de qualité et de densité. »

Post-scriptum: « Pour que l’un ou l’autre soit récompensé. » Amis nommés par leur nom Luca Meisl, Samuel Tetteh, Killian Ludewig, Darko Todorovic, Alexander Schmidt et Gideon Mensah. Tous avaient déjà été attribués à une association externe la saison précédente.

Christoph Freund: « Autant d’armes que jamais auparavant »

Si cela dépend de Freund, rien ne devrait changer au cœur de l’équipe. Il y a plusieurs rumeurs, notamment sur Dominik Szoboszlai, « mais notre objectif est qu’il reste », a déclaré Freund. De plus, il a été convenu avec les conseillers de l’attaquant Patson Daka et du milieu de terrain Enock Mwepu qu’ils resteraient également avec les taureaux. Il devrait rester avec un seul départ – Hee-Chan Hwang pour RB Leipzig – et une nouvelle entrée – Oumar Solet de l’Olympique de Lyon.

« Nous n’avons jamais été aussi bien équipés avec le nombre de talents », a déclaré Freund. « Malgré le départ de Hwang avec Daka, Adeyemi, Okafor, Koita, Prevljak et Berisha, nous avons de vraies armes, des types différents et beaucoup de vitesse au front. Autant que probablement jamais auparavant. »

Salzbourg a repris l’entraînement des équipes jeudi. Le camp d’entraînement aura lieu du 1er au 8 août et le 3 août, NK Bravo Ljubljana sera le premier adversaire du test. Le 22 août, il y aura une confrontation avec l’Ajax dans la Red Bull Arena avant le premier tour de l’ÖFB Cup une semaine plus tard.