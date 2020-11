Christmas Chronicles 2 Sortie en salle à Cinemark – / Film

Joyeuses fêtes! Je ne peux pas vous conseiller de retourner dans les salles de cinéma maintenant, mais si vous vouloir au hasard, voici quelques bonnes nouvelles… je suppose? Les chroniques de Noël 2, le film Netflix qui ramène Kurt Russell en tant que renard argenté cool Santa Claus, jouera dans certains cinémas Cinemark pendant une semaine sur trois marchés, dont Dallas et San Francisco. Donc, si vous êtes dans ces régions et que vous voulez risquer votre vie pour regarder Kurt Russell se lancer dans les vacances, vous avez de la chance.

Le paysage théâtral est actuellement dans une situation précaire. De nombreux théâtres restent fermés et, alors que le nombre de coronavirus continue de grimper, il semble peu probable qu’ils rouvriront de si tôt. La grande nouvelle que Warner Bros.est en train d’effacer complètement la fenêtre du cinéma au streaming en libérant Wonder Woman 1984 sur HBO Max le jour de Noël, le même jour, il ouvrira dans certains cinémas. Il était une fois, cette fenêtre était d’environ trois mois. Cela a changé cette année avec le coronavirus et la sortie en streaming de Trolls: Tour du monde.

Et Warner Bros. n’est pas le seul studio à ignorer cette fenêtre du cinéma au streaming. Maintenant, il semble que Netflix fasse la même chose, mais pas à un niveau aussi extrême, avec Les chroniques de Noël 2. Par date limite, la suite de Kurt Russell jouera dans certains cinémas Cinemark pendant une semaine avant de frapper Netflix sur 25 novembre. AKA: maintenant.

«À la lumière de l’environnement opérationnel actuel, nous prenons des décisions de réservation à court terme film par film. Nous sommes heureux de collaborer avec Netflix sur ce test et cette émission limités sur trois marchés Les chroniques de Noël 2 dans certains cinémas Cinemark », a déclaré un représentant de Cinemark. Ces trois marchés comprennent Dallas et San Francisco. La question de savoir si les gens vont ou non s’aventurer dans une salle de cinéma pour regarder quelque chose qu’ils peuvent regarder depuis chez eux en toute sécurité dans quelques jours est une autre histoire. Surtout quand ce film est Les chroniques de Noël 2.

Dans Les chroniques de Noël 2, «Cela fait deux ans que les frères et sœurs Kate (Darby Camp) et Teddy Pierce (Judah Lewis) ont sauvé Noël, et beaucoup de choses ont changé. Kate, maintenant adolescente cynique, passe Noël à contrecœur à Cancun avec le nouveau petit ami de sa mère et son fils Jack (Jahzir Bruno). Ne voulant pas accepter cette nouvelle version de sa famille, Kate décide de s’enfuir. Mais quand un trublion mystérieux et magique nommé Belsnickel menace de détruire le pôle Nord et de mettre fin définitivement à Noël, Kate et Jack sont inopinément entraînés dans une nouvelle aventure avec le Père Noël (Kurt Russell).

